HDZ-ovcu novcem EU uredili 50 metara puta do vikendice: “Ostalo im asfalta, morali su negdje potrošiti…”

Kutinskom gradskom vijećniku iz HDZ-a Dragi Šparavcu, kako doznaje Jutarnji list, u sklopu tamošnjeg golemog projekta aglomeracije, koji je sufinanciran i europskim novcem, asfaltiran je i poljski put do njegove vikendice koju je sagradio bez građevinske dozvole.

Projekt aglomeracije Kutine, koji je vrijedan gotovo 65 milijuna eura i koji je počeo 2020., sufinanciran je s 55 posto iz europskog fonda i obuhvaća gradnju novih 130 kilometara vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, no dio projekta nikako nije asfaltiranje poljskog puta koji s glavne ceste u Kutinskoj Slatini vodi do vikendice gradskog vijećnika HDZ-a.

Šparavac je na svom imanju površine oko 11.000 četvornih metara, a do kojeg je do prije tjedan dana vodio blatnjavi puteljak s glavne Ulice Stjepana Kefelja, počeo graditi vikendicu, a u razgovoru nam priznaje da je to napravio bez građevinske dozvole i da je zapravo riječ o području koje nije ni građevinska zona, piše dnevnik u broju od subote.

A Gradsko vijeće u kojem sjedi kao član HDZ-a, kaže, donijelo je odluku da se to njegovo zemljište, uz nekoliko drugih, proglasi građevinskom zonom.

Njemu to nije sporno i objašnjava kako je normalno da je glasao za takvu odluku jer je riječ o njegovu zemljištu, a kada je riječ o novom asfaltu koji je sufinanciran i europskim novcem, kaže da, eto, nije niti znao da će osvanuti ispred njegova imanja. Višak asfalta – ja s time nemam veze – pravda se Šparavac.

Prema njegovu tumačenju on nije nikome rekao da mu asfaltiraju put, nego je voditelj projekta samoinicijativno odlučio potrošiti asfalt koji mu je ostao od krpanja glavne ulice i nekako ga slučajno baš prosuo pred njegovom novosagrađenom ilegalnom vikendicom.

“Ja nisam uopće bio tamo kad se to radilo. Njima je ostalo asfalta, nisu ga mogli voziti natrag u Zagreb, niti prodati pa su ga negdje morali potrošiti. Ja sam tog voditelja pitao zašto je baš meni asfaltirao, a on je pred svjedokom rekao da je on to na svoju ruku napravio jer će nagodinu tamo prolaziti cesta – tvrdi Šparavac”, piše novinar Jutarnjeg lista Goran Penić.

