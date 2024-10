HDZ spustio Milanoviću: Ruski Pinocchio pobrkao Vladka Mačeka i Stjepana Radića

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Hrvatska demokratska zajednica je na svom službenom Facebook profilu reagirala na današnji govor predsjednika Zorana Milanovića na svečanosti dodjele činova i prijema u djelatnu vojnu službu.

“Praveći se pametan i izigravajući frajera, ruski Pinocchio pobrkao je Vladka Mačeka i Stjepana Radića. Kada glumiš ono što nisi – padneš s #Patria! Ili iz zone komfora na Pantovčaku, u kukavičkom strahu od izravnog izbornog sučeljavanja, tvrdiš da ćeš postati SDP-ov premijer”, napisali su na Facebook profilu.

Podsjetimo, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanosti dodjele činova i prijema u djelatnu vojnu službu 17. i 18. naraštaja kadeta, 17. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe Zdravstvene službe i 12. naraštaja Temeljne časničke izobrazbe Zdravstvene službe – vojni specijalisti Hrvatskog vojnog učilišta „dr. Franjo Tuđman“. Tom prigodom predsjednik je izjavio:

Milanović: “Stjepan Radić je govorio – kad se veliki tuku, mali idu pod stol. Jasno je što je htio reći”

“Govorio je Stjepan Radić, jednu od dobronamjernih i u stvari jasnih poslovica, ali ne baš do kraja izbrušenu u sadržaju, kad je rekao, ‘kad se veliki tuku, mali idu pod stol’. Da, namjera je jasna što je tim htio reći. Naravno, ne idu pod stol, pod stol idu pijanci i kukavice. Dakle, makneš se od stola i gledaš što se zbiva. Tako i države koje misle o sebi, misle na sebe i zadržavaju neprijeporno, neupitno pravo da zadnje odlučuju o svojim potezima i da zadnje odlučuju, da se njih pita što će i kako će u određenim situacijama. I to je pravo koje Hrvatskoj nitko ne može i neće oduzeti i ona ga je zadržala, bezuvjetno. Zvao se to suverenizam ili zdrava pamet”, rekao je Milanović obraćajući se pripadnicima OSRH-a.

