Hit destinacija na kopnu: “Tko ima novca, neka ide na more. Ovo je biser”

U Hrvatsku stiže novi toplinski val, a dnevna bi temperatura mogla ići i do 40 Celzijevih stupnjeva. Liječnici apeliraju na građane da se čuvaju sunca, posebice između 10 i 17 sati. A kad more nije blizu, turisti traži alternative jer i ljeto bez sunčanja na Jadranskoj obali itekako je moguće. I ove godine hit destinacija je Mrežnica.

Dok sunce prži zagrebačke ulice, spas od žege građani traže u gradu na četiri rijeke. Mnogi se snalaze kako znaju i umiju.

Turist iz Beograda Marko kaže: “Čuo sam da je ove godine dosta skupo na obali, a ovdje ima toliko dobrih stvari, sjajno. Ovo je biser”.

Kad more nije blizu, alternativa spašava. Hit destinacija je Mrežnica. To dobro znaju ovi turisti.

Željko iz Siska komentira: “Zašto mislite da je more sve, šta ovome fali, ovo je fenomenalno. Kad uđete u vodu, pa kad vidite tu prirodu, kao da šuma raste iz vode to je prekrasno. To treba doživjeti”.

Stefano iz Petrinje misli da je ovo dobra alternativa: “Tko hoće ići na more neka ide, tko ima novaca”. Na naše pitanje o tome je li ovo dobar izbor za one koji nemaju novca za more, kaže: “Jedan od boljih, da. Bolji od bazena sigurno”.

Da bi uživali u zelenoj oazi, vlasnik turističke agencije Krešo Rogoz ističe, turisti potegnu iz Nizozemske, Njemačke, ali i Meksika: “Svake godine sve više prepoznaju domaće lijepote, pogotovo nakon korone počeli su istraživati kontinet. Vidjeti Mrežnicu najbolje je s čamca tako da uživati, kupati, rashladiti se malo”.

Nesnosne vrućine metropole ovi Zagrepčani zamijenili su raftingom. Dva sata avanture za 44 eura po osobi.

Bruno iz Zagreba kaže: “Bilo je odlično. Voda je ledena, ali jako je osvježavajuće sad po ljeti i preporučio bi svima. Ovdje se se baš može osvježiti”.

Nakon 120 minuta veslanja posjetiteljima je na raspolaganju laganija gastronomska ponuda primjerena visokim temperaturama.

Vlasnica restorana na Mrežnici Antonija Puškarić Stiščak predstavlja nam ponudu: “Šaran, som, smuđ i pastrva i s time da šarane imamo u našem vlastitom bazenu tako da su uvijek sto posto friški”.

Dok nekima voda ima svoje čari, drugi zaklon traže u hladovini. Kome nije nužno boravak između 10 i 17 na suncu liječnici ne preporučuju.

Sead iz Mošćenice kaže: “Mrežnica hladi, gemišt dodaje i zbilja nam je prekrasno”.

Sunca se posebno trebaju paziti stariji, trudnice i osobe sa zdravstvenim problemima. Za one koji rade na otvorenom bitno je pridržavati se savjeta liječnika.

Dejana Martinić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba upozorava: “Piti dovoljnu količinu tekućine, porbati zaštiti oči i glavu, a ovi ljudi koji rade u zatvorenim prostorima, tu je najveći problem klimatizacijski uređaji koji su zatvorenim prostorima stavljeni na vrlo niske temperature što nije dobro jer onda ljudi izlaskom van dožive veliki šok”.

Pa je bitno da temperatura u klimatiziranom prostorne bude sedam stupnjeva niža od onih koji su vani. A vrhunac toplinskog vala očekuje se u srijedu kada bi temperature mogle ići i preko 40 stupnjeva. No u četvrtak se već nadzire se prodor sa sjeverozapada.

Meteorolog N1 Bojan Lipovšćak najavljuje kratkotrajne promjene: “Može doći do povećanja naoblake, pokoji pljusak ustvari u unutrašnjosti. Manji pad temperatrue stupanj možda ili dva i onda nastavljamo s toplinskim valom”.

Danas se izdržalo na 30 celzijevih stupnjeva, ali idućih dana hlad će mnogim građanima postati najbolji prijatelj jer će se temperature nastaviti penjati.

