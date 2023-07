Hitna pomoć u KB Dubrava neće raditi do ponedjeljka, otkazani i pregledi

Podijeli :

Lovro Domitrović/Pixsell

Od sutra, pa sve do ponedjeljka u osam sati ujutro KB Dubrava radit će sa smanjenim kapacitetom. Naime, zbog radova na trafostanici, neće raditi više od trećine bolnice. Zbog toga će Hitna pomoć ta tri dana hitne pacijente voziti u druge zagrebačke bolnice.

Svi naručeni pacijenti dobili su druge termine, javlja HRT.

Najviše pacijenata primit će KBC Zagreb, a onda i KBC Sestre milosrdnice i KB Merkur. U bolnici Dubrava neće raditi magnetska rezonanca (MR) i CT. “Pacijenti koji su bili naručeni na preglede i dijagnostiku, kontaktirani su i prebačeni na preglede na druge dane tijekom mjeseca srpnja. Pacijenti koji trebaju ići na dijalizu uslugu će dobiti u KBC-u Zagreb, kao i akutni koronarni pacijenti”, kazao je za portal HRT-a ravnatelj KB-a Dubrava, prof. dr. Ivica Lukšić.

Naglasio je da je bolnica sredstvima NPO-a nabavila novu dijagnostičku opremu, od magnetske rezonance (MR) i kompjutorizirane tomografije (CT) do ultrazvuka, za što je bilo nužno pojačati postojeću trafostanicu koja ima isti kapacitet još od otvaranja bolnice 1988. godine.

“Nema straha, svi pacijenti bit će zbrinuti”

Lukšić je dodao kako se napravila reorganizacija cijele bolnice. “Pacijenti koji su u bolnici bit će zbrinuti, te će im se osigurati sva skrb. Izvan pogona bit će i Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, ali i bolnička kuhinja”, dodao je. No, KBC Dubrava osigurala je dostavu prehrane.

“S obzirom na to da se u KB-u Dubrava inače pripremaju obroci i za pacijente u KB-u Merkur, i ta će zagrebačka bolnica od petka do ponedjeljka imati dostavu hrane preko tvrtke Pleter”, poručio je Lukšić. Rekao je kako ne očekuje veće poteškoće te se nada da će radovi biti gotovi do predviđenog roka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.