Podijeli :

Izvor: Pixabay/Ilustracija

Građani oprez - lažni euri, poručili su iz policije i upozorili kako zadnjih dana primaju više dojava da prevaranti umjesto originalnih eura za plaćanje koriste filmske rekvizite novčanica u toj novoj hrvatskoj valuti.

U tom smislu, iz brodsko-posavske policije navode više slučajeva kada su prevaranti kao sredstvo plaćanja koristili filmske rekvizite novčanica u eurima, na kojima je ispisano: “Souvenir production”, odnosno “This is not legal it is to be used for motion props”.

Novčanicu osjeti, pogledaj, nakreni, provjeri

Za lakšu provjeru autentičnosti novčanica, HNB preporučuje četiri koraka – osjeti, pogledaj, nakreni, provjeri.

Građani su pozvani da osjete papir i reljefnost novčanice, pogledaju je prema svjetlu i provjere ima li vodeni znak i zaštitnu nit, prozirnu brojku te prozor s portretom.

Kako bi provjerili njihovu originalnost, euro novčanicu mogu nakrenuti i provjeriti hologram, brojku koja mijenja boju, sjajnu traku i prozor s portretom.

Nazire se kraj “proljeća” u siječnju: Padaju temperature, stiže obilnija kiša

Na novčanicama postoji i mikro pismo koje se provjerava korištenjem povećala, a dodatna svojstva moguće je provjeriti korištenjem UV lampe, zaključuju u policiji i građane obavještavaju da detaljne video upute i fotografije mogu vidjeti na stranicama HNB-a.

Pod preporukom osjeti, HNB navodi da se treba osjetiti papir i reljefnost otiska. Kažu da je papir za euronovčanice izrađen od stopostotnog pamuka, a posjeduje karakteristična svojstva: šuškavost, elastičnost, čvrstoću, hrapavost papira, dugotrajnost i veliku otpornost na savijanje.

Što se reljefnosti otiska tiče, specifičan visoki nanos boje može se osjetiti kada se jagodicom prstiju prijeđe po dijelovima novčanice otisnutima reljefnim tiskom kao što je oznaka nominalne vrijednosti, kratica Europske središnje banke, osnovni motiv i kose linije koje su prisutne samo na novčanicama serije Europa.

Kod novčanica koje su duže u uporabi ili su pohabane/oštećene taktilni se zaštitni elementi slabije osjete. Kao pomoć slijepim i slabovidnim osobama, radi lakšeg i bržeg utvrđivanja autentičnosti i prepoznavanja apoena dodirom, novčanice imaju dodatne taktilne zaštitne elemente.

Novčanice prve serije na apoenima od 200 i 500 eura imaju kose ili okomite linije na dnu ili desnoj strani. Novčanice serije Europa imaju kose linije otisnute na samom rubu lica novčanice s lijeve i desne strane.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Ovo su stvari koje ne smijete nositi preko granice. Kazne i preko 13.000 eura! Teolog citirao ‘urbanog mudraca’: Religija kao penis, dobro ga je imati, ali… Kako se sigurno koristi soda bikarbona?