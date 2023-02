Pritisci zbog narodnih obveznica? “Nekome je izbijeno milijun kuna iz džepa”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Narodne obveznice moće će se upisivati od srijede. Kamata će biti veća od 3 posto, rok dospijeća će biti dvije godine, ciljani iznos koji je odredila država je milijarda eura, a minimalni ulog je 500 eura. O svemu tome u N1 Newsroomu govorila je Valentina Wiesner iz Večernjeg lista.

Komentirala je kritike vezao za uvođenje narodnih obveznica: “Kritike koje su dosad došle, a vezane su uz narodne obvezanice, su došle samo od HUP-a. Ne sjećam se drugih, osim onih kojima je teško to javno reći jer bi se otkrio interes zbog kojeg kritiziraju, a to su posrednici u financijskoj industriji kojima se dosad plaćala provizija da bi se ulagalo u obveznice”.

Plenković: Uzet ću državne obveznice i pozivam sve građane da učine isto Treba li kupiti narodne obveznice? Evo što kaže poznati matematičar

“Oni koji kritiziraju su Hrvatska udruga poslodavaca što je meni zapravo vrlo neobično s obzirom da u vijeću članova te institucije sjede ljudi koji se vežu uz mirovinske fondove. Tamo je Martina Dalić koja predsjedava i vodi kompaniju kojoj su u suvlasništvu mirovinski fondovi i Damir Grbavac koji je vodio jedan od njih. To su fondovi koji ulažu u obveznice. Kritike koje se prikazuju kao strah za državni proračun nisu dolazile kad se u te obveznice ulagalo preko dobrovoljnih mirovinskih fonova i to još uz subvencije koja država daje za mirovinske fondove. Jedina razlika je provizija – sve za proviziju, proviziju ni za što. Da se država mogla zadužiti jeftinije, vjerujem da bi se zadužila”, govori Wiesner.

Postoje i neke zamke koje prijete građanima: “Obveznicom se može trgovati na sekundarnom tržištu što znači da ako nekome zatrreba novac prije dospijeća, onda to radi na sekundarnom tržištu. U tom slučaju, obveznica ne mora vrijediti koliko je vrijedila u trenutku kad su je upisali”.

Wiesner ističe i ovo: “O uspješnosti obveznica govorit će broj građana koji će se odlučiti upisati tu obveznicu”.

Na pitanje može li nam se dogoditi da ta milijarda eura ne bude proporcionalno raspoređena, odgovara: “Najveći udio štednje drži jedan jako mali udio građana, Vrlo se slično može dogoditi s obveznicom”.

Kad je riječ o zabrinutosti oko toga da će narodna obveznica biti oblik nagrade ionako najmoćnijima u društvu, objašnjava: “Ja mislim da se Ministarstvo finacija u ovom trenutku u predizbornoj godini ne bi igralo s mogućnošću zlouporabe tog izdanja. Vidjeli ste kakve su kritike uslijedile nakon najave izdanja, s neočekivanog mjesta. Nevjerojatno je da se HUP usprotivio nečemu što je zapravo nešto što može biti korisno za njihove zaposlenike i za potrošače. Zašto bi im smetalo da oni mogu doći do neke fine tržišne kamate. Ja pretpostavljam da je bio veliki pritisak na ministra financija da ne ide u to jer se izbija novac posrednicima. Recimo aranžerima koji su lani aranžirali izdanje eurobveznica za koje je naknada bila oko milijun kuna, a sad građani bez naknade upisuju obveznice. Nekome na tržištu je milijun kuna izbijeno iz džepa. Zapravo mislim da je ovo dobar predizborni potrez koji ide istovremeno na korist građana koji si to mogu priuštiti”, zaključuje Wiesner.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.