Iznajmljivač iz Zagreba upozorava na zamku novog zakona: “Netko može time uvjetovat, dajte mi novac…”

Ministar graditeljstva Branko Bačić razriješio je dilemu koja je mučila iznajmljivače širom zemlje nakon najave da se uvodi pravilo o 80 posto suglasnih suvlasnika za kratkoročno iznajmljivanje u zgradi. To se pravilo neće primjenjivati na već postojeće iznajmljivače nego samo na one koji će se ubuduće željeti baviti istom poslovnom aktivnošću. No to otvara nova pitanja.

U centru Zagreba Vedran Ferčec već 7 godina iznajmljuje apartman turistima. Najavljeno pravilo o 80 postotnoj suglasnosti suvlasnika u zgradi za takav vid iznajmljivanja, nije mu jasno.

“Prvo nije mi jasno hoće se ticati mene koji već iznajmljujem ili samo novih iznajmljivača. Ne znam čemu sad 80 posto suvlasnika, pa ljudi iznad mene koji stanuju ni ne znaju tko sam ja, tko je vlasnik stana”, rekao nam je.

Bi li uopće dobio suglasnost 80 susjeda koje niti ne poznaje, Vedran ne može procijeniti no strahuje od jednoga.

“Vas netko može time uvjetovati, dajte mi nekakav novac, dajte mi nekakvu naknadu, pokažite mi u hodniku tko dolazi – to je nešto što ljudi ne vole, što će sigurno donositi sukob među sustanarima”, dodao je.

Problem ustavnosti?

Vedran može odahnuti, novo se pravilo ipak neće odnositi na njega i sve druge iznajmljivače koji su već u poslu.

“To se ne odnosi retroaktivno, zakon nema retroaktivni učinak, onaj tko je dobio rješenje mi mu ga ne možemo oduzeti to bi bilo problematično s aspekta ustavnosti. Često dobijem pitanje zašto ne retroaktivno, to bi vjerojatno palo na Ustavnom sudu”, objašnjava Bačić.

Ustavni stručnjak s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Frane Staničić, misli suprotno. “Ja bih bio zato da se ovakvo rješenje primjenjuje i na već postojeće jer je cilj zakona smanjiti probleme u dostupnosti stanova koji već postoje. Ako se kaže to se odnosi samo na buduće, vi onemogućavate da problem eskalira ali ga niste riješili! Tako da bi moj stav bio da bi to bilo bolje, uputno i ustavno”, rekao je.

Upravo postojeće rješenje, smatra Staničić, može biti ustavno upitno. “Jer bi to stvorilo neravnopravnu situaciju na tom tržištu jer bi onda nastao monopol onih koji se već bave tom djelatnošću jer su uvijete postavljeni vrlo restriktivno. Znači 80 posto suvlasnika plus svi oni čiji strop, zid, pod graniče s vama. Znači, u zgradi od 100 stanova dovoljno je da vam jedan uskrati i može zakočiti vaše bavljenje tom djelatnošću”, dodao je.

“Turistima nije mjesto u zgradama”

Ovakvim rješenjem očito se neće riješiti postojeći problem no država šalje poruku da veliki dio od 950 tisuća stanova u kojima se ne stanuje – vrati na tržište, kako bi pale cijene.

“Ne možemo stvari vratiti na početak, život nas je doveo tu gdje jesmo, nama je u jednom trenutku bilo važno da nam turizam raste da ostvarujemo sve veći promet”, tvrdi Bačić.

No vremena su se promijenila pa sad državi to više ne odgovara. Traži se – održivost pa je i ovo rješenje tek prvo u nizu za suzbijanje apartmanizacije u zgradama.

Iznajmili kuću preko Airbnba, činilo im se kako su to gosti iz snova, a kad su otišli uslijedio je šok

“Turistima nije mjesto u stambenim zgradama, turistima je mjesto u hotelima, kampovima itd. Prvi korak je to zaustavljanje sada svega ovoga novoga, a mi imamo u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti rekategorizaciju i u budućim izmjenama turističkih zakona ćemo kod kategorizacije uzeti u obzir i sve ovo ostalo”, kaže ministar turizma Tonči Glavina.

Poruka je jasna – država će vlasnicima apartmana u zgradama dodatno otežavati. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak kaže: ključan je balans. “Mnogim ljudima to je osnovni prihod od kojih žive i moramo jako paziti da ne ugrozimo egzistenciju! Ali negativan aspekt apartmanizacije je što se ljudima više isplati kratkoročni najam pa onda preko zime iznajme stan građanima za stanovanje, ljeti ih zamole da odu i onda kratkoročno iznajme, a ovi drugi građani ljeti nemaju gdje živjeti”, tvrdi Puljak.

Nova pravila Vedrana neće potaknuti da kratkoročni najam zamjeni dugoročnim. “Oni dođu i taj apartman osim što prespavaju i otuširaju se ne koriste ništa, događa se da po godinu dana nitko ne uključi pećnicu. Kad vi primite bilo koga u toj zgradi, sve on koristi, ako ima hvala bogu djecu, kućni ljubimci znate kako to ide. Ne možete mu ni ući u apartman, ne možete kontrolirati. U moj apartman ja svaka dva tri dana mogu ući”, navodi.

Svaka strana ima svoje argumente. Zakon će ići u dva čitanja u Sabor, dovoljno da se argumentirane primjedbe iznesu, primijete i prihvate.

