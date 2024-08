Zašto Putin oklijeva s odgovorom na ukrajinsku invaziju? Analitičar: “Nije da ne bi htio, nego trenutno ne može”

Podijeli :

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

Ukrajinska ofenziva na teritoriju Rusije, odnosno u Kurskoj oblasti koja graniči s Ukrajinom, ušla je u već četvrti tjedan trajanja.

Isprva su promatrači, među njima brojni vojni i politički analitičari, bili zatečeni iznenadnim upadom ukrajinskih snaga u Rusiju, potom i brzinom te širinom operacije u kojoj su uspostavili kontrolu nad više od tisuću četvornih kilometara teritorija.

Kakav odgovor sprema Putin? “Ići će na “all in”, Rusima mrtvi ništa ne znače”

Isprva se također nije moglo točno procijeniti vojne i političke ciljeve ukrajinske “kontrainvazije”. No i to je vremenom postalo jasnije, a i službeno potvrđeno iz Kijeva: da se uspostavi tampon-zona na području preko kojeg se ruske snage dopremaju i opskrbljuju u Ukrajini, da se postigne bolja pregovaračka pozicija u budućim mirovnim pregovorima, a i da se uzdrma položaj Vladimira Putina jer se, riječima Volodimira Zelenskog, rat “vratio tamo odakle je krenuo”.

Putin nakon dva tjedna donio odluku o odgovoru

Ako su ispočetka promatrači bili zbunjeni riskantnom, ali brzom i učinkovitom ukrajinskom vojnom operacijom u Rusiji, danas su, dvadesetak dana kasnije, zatečeni mlakim odgovorom Moskve. Vladimir Putin je tek prije nekoliko dana, dva tjedna nakon upada ukrajinske vojske u Rusiju i zauzmanja golemog prostora Kurske oblasti donio odluku o odgovoru, a tu je informaciju svijetu prenio ruski veleposlanik u SAD-u Anatolij Antonov.

“Čvrsto sam uvjeren da će svi biti strogo kažnjeni za ono što se dogodilo u Kurskoj oblasti”, kazao je Antonov.

No i dalje stoji pitanje oklijeva li Putin i zašto s vojnim odgovorom na ukrajinsku vojnu operaciju koja mu je već nanijela mnogo štete i sramote pred ruskom i svjetskom javnošću.

“Putin izbjegava provesti mobilizaciju”

Vanjskopolitički analitičar i nekadašnji veleposlanik RH u Moskvi Božo Kovačević smatra da Putin svakako sprema odgovor.

“No također je očito da je Ukrajina zatekla Rusiju nespremnom. Činjenica da tako uspješno nadire na ruskom teritoriju zapravo pokazuje do koje mjere su Rusi bili nespremni”, kaže.

Ukrajinci žele mirovne pregovore, ali bez Putina. Ovo im je plan

Nije riječ o tome, napominje Kovačević, da Putin ne bi htio Ukrajince izbaciti iz Rusije, nego je problem u tome da on to trenutno ne može, a da ruska vojska ne napusti položaje u osvojenim dijelovima Ukrajine.

“Da bi bio uspješan i u istočnoj Ukrajini i u Kurskoj oblasti, Putin bi morao provesti mobilizaciju. A on to izbjegava jer može imati nepovoljne političke posljedice. Mislim da u tome treba tražiti objašnjenje za izostanak pravodobne ruske reakcije. Rusija ispravlja posljedice svoje nespremnosti i pokušava se organizirati. A dok sve to traje, ukrajinske snage napreduju i stvara se krajnje nepovoljna predodžba o sposobnostima ruske vojske te potiču razmišljanja o nestabilnosti Putinova režima”, objašnjava Kovačević.

Zelenski izbjegao daljnji pritisak Zapada

Kijev, pak, tvrdi da mu osvojeni ruski teritorij dugoročno ne treba, nego ga drži kao ulog u budućim mirovnim pregovorima. Međutim, Putin poručuje da tek sada pregovori s Kijevom ne dolaze u obzir.

Kovačević napominje da je Ukrajina odavno prestala razmišljati o mirovnim uvjetima koje postavlja Moskva. Veći problem za Ukrajinu bile su moguće promjene u stajalištima Zapada.

Zašto Ukrajinci ruše mostove u Kursku? Ruski vojni blogeri u panici, a ovo je glavni cilj Kijeva

“Među građanima zapadnih zemalja i u redovima tamošnjih političkih elita u posljednje vrijeme sve su se češće mogli čuti prijedlozi da Ukrajina mora pregovarati s Rusijom na osnovi zatečenog stanja na terenu. Bojeći se da bi Zapad mogao napravti pritisak na njegovu vladu da prihvati status quo kao moguću osnovu za pregovore, Volodimir Zelenski je odlučio poduzeti invaziju u Rusiji i time primorati zapadne saveznike da u svoje kalkulacije uključe i stajališta Kijeva”, ističe.

“Rusija će sada intenzivirati napore”

Tamošnja situacija, kaže Kovačević, sada se čini bližom eskalaciji nego primirju, a kamoli miru.

“Ruska vlast ne može dopustiti da Ukrajina trajno okupira dijelove njenog teritorija. To bi bio početak kraja Putinove vlasti. Sasvim je sigurno da će Rusija intenzivirati napore da izbaci Ukrajince iz Rusije, dok će Ukrajinci nastojati dobiti dodatnu pomoć Zapada jer su napokon pokazali uspjeh u nekoj od akcija.

Kako je greška jednog ruskog generala omogućila Ukrajincima lak upad u Rusiju

Nastojat će da okupacija ruskih teritorija traje što dulje ne bi li to iskoristili kao argument u pregovorima”, procjenjuje Kovačević.

Sadašnja situacija nikako ne ide na ruku Putinu i velika je sramota za rusku vojsku. No sramota je, kaže Kovačević, i za rusku državu koja se pokazala neorganiziranom.

“Kod mnogih na Zapadu koji nisu Putinovi simpatizeri, ali su bili spremni uvažavati snagu ruske vojske i važnost ruske države, to sad stvara krajnje nepovoljnu predodžbu”, ustvrdio je Kovačević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.