FOTO, VIDEO / Protuprosvjednice dočekale “Hod za život” pred Trgom, interventna ih okružila

Podijeli :

Hod za život održava se deveti put. Ove godine organiziran je u 15 gradova pod geslom "Glas rođenih za život nerođenih". Danas se hoda u Vinkovcima i Zagrebu.

Ispred HNK okupili su se građani koji se, poručuju, zalažu za temeljno ljudsko pravo, želeći da Hrvatska bude zemlja u kojoj se poštuje svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti. Povorka će proći Frankopanskom i Ilicom do Trga bana Josipa Jelačića i dalje do Zrinjevca.

N1/Borna Šmer N1/Borna Šmer N1/Borna Šmer N1/Borna Šmer N1/Borna Šmer N1/Borna Šmer

Protuprosvjednice dočekale “Hod za život”

Protuprosvjednice su dočekale “Hod za život” pred Trgom. Neke su od njih sjedile na tlu, a interventna policija ih je okružila.

“Ovo je prosvjed protiv ustavnih vrednosta i trebao je biti zabranjen. Htjeli su nas fizički ukloniti i maknuti nas bez da možemo izraziti svoje mišljenje”, rekla je jedna od njih.

“Ljudi koji svoje mišljenje izražavaju na ovakav način nisu legitimirani niti su tretirani kao mi koje tražimo zaštitu prava žena koje imamo po Ustavu i zakonu”, dodala je druga.

Online peticija za siguran, dostupan i legalan pobačaj

Istovremeno s Hodom za život održava se i digitalni protuprosvjed čiji je cilj u jednom danu prikupiti 10 tisuća potpisa za siguran, dostupan i legalan pobačaj.

Peticija je objavljena na službenim stranicama Europske unije, a poveznica se može pronaći i na Instagramu aktivističke platforme Grof Darkula.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Grof Darkula (@grofdarkula)

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stipo Mlinarić za N1 o kritikama: Ono što su jučer govorili Bulj, Pavliček i Grmoja – to je govorio Vučić Ovo su najčešći PIN-ovi. Ako je vaš među njima – promijenite ga