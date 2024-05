Stipo Mlinarić za N1 o kritikama: Ono što su jučer govorili Bulj, Pavliček i Grmoja – to je govorio Vučić

Podijeli :

N1

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u Novom danu je gostovao kod naše Sandre Križanec. Prvi je to njegov medijski istup od kraja izborne kampanje.

Osvrnuo se na prozivke oporbe da je nevjerodstojan jer je u kampanji govorio da neće ići s HDZ-om.

“Prvo što ću reći, obećao sam da ću kod Vas prvo doći. Ja sam svojima rekao prije izbora da neću dati potpis nikome za sastavljanje Vlade ako ne bude izlaznost 50 posto jer sam smatrao da je to minimum. Vidimo ove populiste poput Grmoje, Kolakušića, Pavličeka… Pušta snimku što sam snimao za TikTok, u kampanji, prije izbora sam govorio da nećemo ni s HDZ-om ni SDP-om. Što trebam govoriti u kampanji? Da hoću s SDP-om ili HDZ-om? pa što onda idem na izbore? Htio sam da DP sam dobije 76 ruku i da sami sastavimo Vladu. Ali, treba pogledati istini u oči”, poručio je Mlinarić.

“Nismo napravili potok od Rijeki pravde nego je od njih ostala čaša vode”, dodao je.

Ističe da je govorio da nikad neće biti u Vladi u kojoj su SDSS i Možemo.

Osvrnuo se na LGBTIQ zastave koje je vidio u Zagrebu. “Zastave čudnih boja, to nije moja zastava, žele li Hrvati to u cijeloj državi? Mislim da većina ne želi, na izborima su rekli da hoće vladu desnog centra.”

“Pupovac je jučer počeo plakati”

Osvrnuo se na jučerašnje izlaganje Milorada Pupovca. “Pupovac je počeo plakati. DP je izbacio SDSS iz vlasti, Pupovac je počeo plakati.”

Svjetski mediji o Hrvatskoj: Nova vlada desnija, ne očekuju se velike promjene Novi Sabor počeo svađama i uvredama. “Ako se po jutru dan poznaje, ovo će biti još gori saziv od prošlog”

Dodaje da protiv Srba u Hrvatskoj nema ništa, ali tvrdi da je SDSS “interesna skupina koja ne priznaje hrvatsku državu”.

“Ako ne poštujete 5.8., 18.11., Bljesak, Borovo selo… Ne poštuju hrvatsku državu, stranka SDSS, zato smo ih izbacili iz vlasti”, navodi Mlinarić.

“SDP uopće nije imao pregovarački tim nakon izbora. Penava nazvao Grbina, da vidimo što nude, ali su bili totalno spremni. Svaki dan je Grmoja nudio stotinu kombinacija. Jedina realna je bila ona od Penava prije godinu kad je zvao Petrova da izađemo zajedno izbore – odbio ga je Petrov. Poslije toga se pojavljuje, budi se poslije izbora i Petrov nudi sto kombinacija. Da je Petrov nazvao Penavu nakon izbora i rekao da spojimo mandate, s 25 mandata ići kod Plenkovića i uzeti šest ministarstava, idemo promijeniti smjer Hrvatske. Onda smo mogli raspravljati o MUP-u, MORH-u, kulturi, a sa 12 ne možete”, rekao je Mlinarić, dodajući da DP-ovci nisu foteljaši.

Dodaje da je Most prevario svoje birače. “Nemaju teren, gradske organizacije, oni crpe od tih ljudi koji su katolici koji imaju drugačije poglede, i onda njihove glasove nosite Benčić. Kolakušić je došao kod mene prije izbora, većeg populistu više nisam vidio. I Karolina Vidović Krišto, to ne prolazi kod ljudi. I ovaj Pavliček.”

“Ono što su jučer govorili Bulj, Pavliček, Grmoja – to je govorio Vučić”

Što se tiče koalicijskog sporazuma s HDZ-om, kaže da je zadovoljan jer se ispregovarala ono što se moglo. Kaže i da nema ništa protiv da se javno objavi sporazum.

“Ono što su jučer u sabornici govorili Bulj, Pavliček, Grmoja – to je isto jučer govorio Aleksandar Vučić u Beogradu. Ne vidim nikakvu razliku”, navodi Mlinarić.

Ovo su novi ministri iz redova DP-a: Dvojica su bivši HDZ-ovci Evo koji zastupnici mijenjaju Dabru, Šipića i Krstičevića u Saboru

Ne vjeruje da će se DP-u dogoditi sudbina Mosta, navodeći da je Most bez znanja i ideologije. “Dvaput ste doveli HDZ na vlast, potpisivali kod javnog bilježnika i vi ste sad moralna vertikala!”

Očekivalo se da će Mario Radić biti DP-ov ministar gospodarstva, no to je mjesto dobio Ante Šušnjar.

“Ovo što rade Šušnjaru, čovjek je odvjetnik, nije bio proračunski parazit. I što mu rade, pa što bi tek radili Mariju Radiću. Mislim da je veći dio toga što je odbio upravo zbog te medijske harange, to je poslovni čovjek, što mu treba da ga svatko od Pavličeka do Grmoje koji nisu kunu zaradili, što to njemu treba”, kazao je Mlinarić.

Osvrnuo se i na ciljeve DP-a vezane uz povratak Hrvata. “Ja više volim da dođu Hrvati, da ih vratimo, za razliku od Mosta, Benčić, Grbina, oni bi više voljeli Sirijaca. nemam ništa protiv Sirijaca, ali imam pravo da više volim svog Hrvata pa da je peto koljeno.”

“Ako si otišao iz Gunje, vratit ćeš se u Gunju, država će ti pomoći, ako otvoriš obrt, prve dvije godine nećeš platiti porez”, dodao je.

Osvrnuo se na Vučića koji DP naziva ustaškom strankom. “Ljude, heroje koji su se borili u Domovinskom ratu! Ako dozvoljavate da vam netko legalnu stranu nazivate proustaškom, onda imamo problem. A oni su rehabilitirali Dražu Mihajlovića, rade od četničkog pokreta herojski. Naše veleposlanstvo iz Beograda treba reagirati.”

Na pitanje ima li podjela u DP-u jasno kaže da nema. “To je 12 veličanstvenih, uzdignute glave, napraivli smo ono što smo govorili – SDSS ide van i dobili smo resore.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Najzdravija kava na svijetu: Značajno pomaže u mršavljenju Ovo su najčešći PIN-ovi. Ako je vaš među njima – promijenite ga