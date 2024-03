Holy o mogućim “žetonima” nakon izbora: “I oni su se kleli krvlju da se tako nešto ne bi moglo dogoditi”

Podijeli :

N1

Bivša ministrica i komunikacijska stručnjakinja Mirela Holy gostovala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala okupljanje na ljevici uoči proljetnih izbora.

Holy nije sigurna da će se postići sinergijski efekt. “Slične smo sastave imali prilike vidjeti i u prošlosti. Slično je bilo na prošlim izborima kada je predsjednik SDP-a bio Davor Bernardić i vidjeli smo da to nije postiglo sinergijski efekt. Čak kada bi se zbrajali postoci iz tog vremena bilo je čak negativno postignuće”, rekla je.

“Sinergijski efekt se može postići kada idu zajedno stranke koje su sličnijeg ideološkog pogleda. Kada bi ljevica išla zajedno, SDP, Možemo, Radnička fronta i Socijaldemokrati i da je išla zajednička centristička opcija postigao bi se veći sinergijski efekt”, dodala je.

“HDZ može biti miran”

“Mislim da HDZ može biti miran. Njima je najveća opasnost bila da se dogoditi suradnja SDP-a i Možemo, a sada se dogovara tzv. točkasta koalicija koja neće postići učinak i mislim da su u Možemo pogriješili i da će zbog njihovog odbijanja da uđu u predizbornu suradnju HDZ vjerojatno dobiti izbore”, smatra Holy.

Dodaje da, kada gledamo Račanove izbore gdje je isto bila široka koalicija, treba imati na umu da tada su bile drugačije političke okolnosti. “Milanovićeva koalicija nije bila toliko široka koalicija. Nejasno mi je zašto bi SDP surađivao s Reformistima ili nekim političkim opcijama koje nakon izbora mogu pretrčati i podržati HDZ-ovi vladu”, navela je.

Što je “točkasta koalicija”? Poznato je u kojim bi mjestima Možemo htio ići sa SDP-om

Napominje da je slaganje lista uvijek veliki izazov. “Bez obzira na mogućnost preskakanja preferencijalnim glasovima, to je relativno teško jer morate imati više od 10 posto glasova liste da biste preskočili nekoga ispred vas. Sigurno će biti do nekih ustupaka kod koalicije”, upozorila je.

“Ne znamo kako će izgledati ta točkasta koalicija, Možemo kaže da ne želi s SDP-om jer da će ih birači kazniti, a onda u 4 izborne jedinice idu ipak sa SDP-om. Ako su htjeli ići samostalno, onda su trebali ići samostalno, dosta se kalkulantski ponašaju, a SDP im to dopušta jer želi u javnosti stvoriti dojam da imaju suradnju i s Možemo i da je to takav tip koalicije gdje i Možemo participira”, rekla je Holy.

Žetoni nakon izbora

O sudaru Plenkovića i Benčić u prvoj izbornoj jedinici kaže da “Plenković ne bi trebao biti opušten”. “Benčić je, po meni, najbolja zastupnica u Saboru unatoč malo agresivnom nastupu, jako se dobro priprema za raspravu i raspolaže podacima i zna ih dobro argumentirati. Plenković se obraća drugačijem biračkom tijelu i možda dođe do konsolidacije na desnom biračkom spektru”, dodala je.

O potencijalnim prevarama i prelasku iz lijevih lista na listu HDZ-a, kaže da se to vidjelo s HNS-om i HSU-om. “Kleli su se isto krvlju da se tako nešto ne bi moglo dogoditi. Kada imate veći broj fotelja imate i veću moć utjecaja, od pozicija, zapošljavanja članova obitelji, političkih sinekura, pritisak na osobnoj razini koje mogu biti povezani s nekim informacijama o kaznenim dijelima, do saznanja o bolesti, ja znam da to zvuči prljavo, ali ne bi začudilo da neki i s drugih lista podrže vladu Plenkovića”, navela je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.