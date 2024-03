Što je “točkasta koalicija”? Poznato je u kojim bi mjestima Možemo htio ići sa SDP-om

Podijeli :

Možemo! bi koalirao sa SDP-om tamo gdje nisu jaki, s čime u SDP-u nisu baš sretni.

Ipak, i takav bi nastup izbio HDZ-u po jednog zastupnika u svakoj od četiri izborne jedinice u kojima bi surađivali, piše Novi list.

Iz stranke Možemo! Sandra Benčić poručila je jučer da je SDP-u poslan prijedlog o tzv. točkastoj koaliciji, pri čemu bi Možemo! i SDP na parlamentarne izbore izašli odvojeno, osim u 4. i 5. jedinici, dakle Slavoniji, te 7. i 9. jedinici, dakle dijelu PGŽ-a, Lici i dijelu Dalmacije sa zaleđem.

Taj je prijedlog razmatralo Predsjedništvo SDP-a u četvrtak navečer, ali zasad nisu pristali na ovaj prijedlog, odnosno odluka još nije donesena jer će prije toga predsjednik SDP-a Peđa Grbin još obaviti razgovore s ostalim strankama ljevice i lijevog centra.

Analitičar: “Peđa Grbin je sada definitivno lider oporbe. Kada ga je Možemo! odbio nije kukao, nego radio”

Kako je poznato, na nedavnom zajedničkom prosvjedu zbog slučaja Turudić na Markovu trgu, okupilo se ukupno 11 stranaka, a sad će Grbin najprije obaviti razgovore s preostalih devet stranaka, a onda i tijekom idućeg tjedna finalno razgovarati s čelnicima platforme Možemo!, za što je dobio jednoglasnu potporu svog Predsjedništva.

Naravno, dio ljudi u Predsjedništvu SDP-a smatra da je ova ponuda “možemosa” nekorektna jer je njena bit da Možemo! želi ići samostalno tamo gdje je snažan, a to je u prvom redu Zagreb s prvom, drugom i šestom jedinicom, te u Rijeci i Splitu, dakle osmoj i desetoj jedinici, a da partnerstvo traži gdje je slabiji, a to su Slavonija, dio Dalmacije i Lika.

To je jasan znak da se u Možemo! vode vrlo pragmatičnim pristupom za svoju korist, dok s druge strane Grbin već danima tvrdi i javnosti i svojim stranačkim kolegama da je matematika na strani šire suradnje, pa pokušava na kup staviti cijelu lijevu oporbu, pri čemu bi on bio i lider te koalicije. To je problem u kontekstu činjenice da je Sandru Benčić stranka već nominirala za premijersku kandidatkinju, a premijer želi biti i Peđa Grbin, pa je i to velika prepreka suradnji.

