Holy: Plenković i Milanović su kad je riječ o energetici uvijek na istoj strani

Mirela Holy bila je gošća N1 Studija uživo u kojem je komentirala političke aktualnosti u zemlji.

“Agroproteinka je već cijeli niz godina jedina kafilerija koja zbrinjava životinjski otpad u Hrvatskoj, ali kad imamo na umu profil ministra Gordana Grlića Radmana, fenomen je Hrvatske da je takva osoba ministar u Vladi. Postavlja se pitanje je li postao ministar zato jer je njegova firma bila financijer HDZ-a?

Ne vidim iz kojeg drugog razloga bi on obnašao tako visoku dužnost kao što je ministar vanjskih poslova.”

“Jedan od pluseva za Grlića Radmana je to što on Andreju Plenkoviću nije konkurent. Plenković je dokazao da bira ljude koji mu nisu konkurencija i kojima dominira, a može ih lako eliminirati. U nekom smislu mu možda i odgovara da imamo tako samozatajnog ministra vanjskih poslova. U nijednoj normalno državi ovakva osoba ne bi mogla obnašati dužnost ministra vanjskih poslova”, rekla je pa je dodala: “Zaboravilo se na jedan znakoviti podatak koji govori o liku samog ministra, a to je da je čovjek koji je u proteklih par godina zaradio samo na dividendama 2 milijuna eura…”

Rekla je i ovo: “Docent Mario Banožić je toliko sposoban da paralelno može graditi i političku i akademsku karijeru. Postavlja se pitanje može li se s takvim kriterijima uopće biti pozvan zvanje docenta. Nema šanse da se to stigne kad ste ministar”.

Također, smatra da na hrvatsku politiku, velik interes imaju igrači iz sjene koji imaju jako velik kapital na raspolaganju.

“Nije teško ako znamo s čime se Pavle Vujnovac bavi i ako je u relacijama s ruskim energetskim sektorom. Otkad je rat u Ukrajini, Hrvatska je povećala trgovinsku razmjenu s Rusijom. HDZ je jako jako dobro premrežen s tim interesima. Vidimo drugačiji narativ od onoga koji se javno govori. Moja je pretpostavka da će Frane Barbarić ipak morati otići, ali to će biti kad će Plenkoviću odgovarati. On će na kraju ipak biti žrtvovan”, rekla je.

Holy smatra Plenković i dalje ima jaku podršku svog biračkog tijela i sve dok je to tako, on će se tako držati.

“Da biste bili na vlasti morate imati podršku medija, građana i interesnih grupacija. Zašto svaki put kad se dogodi afera u energetskom sektoru istupa predsjednik Zoran Milanović s nekom svojom kritikom Vlade koja nije vezana uz energetski sektor? Na taj način ide na ruku HDZ-u u smislu razvodnjavanja afera i prebacivanja fokusa na neku drugu temu. Oni se nikad nisu konfrontirali kad je riječ o energetici”, zaključila je.

