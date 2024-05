Očekuju nas grmljavina, pljuskovi i pad temperature, evo stiže promjena vremena

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Vremenska situacija u našim krajevima pod utjecajem je grebena visokog tlaka anticiklone koja podržava stabilno, vedro vrijeme. Nad zapadnu Europu prodro je nestabilan vlažan zrak s Atalntika koji se glavninom premješta sjevernije od Alpa, a u našim krajevima utjecat će na vrijeme sredinom idućeg tjedna.

Danas će vrijeme biti pretežno sunčana uz slab razvoj dnevne naoblake i malu vjerojatnost za pokoji poslijepodnevni pljusak u gorskim krajevima unutrašnjosti. Uz slab do umjeren jugozapadnjak najviše dnevne temperature biti će od 22 do 27 C. Temperatura mora je od 17 na sjevernom Jadranu do 19 na Jugu i otvorenom moru. Ultravioletni indeks visok, a u gorju vrlo visok.

Ponedjeljak nastavak stabilnog vremena uz mogućnost jutarnje magle po kotlinama i uz riječne tokove u unutrašnjosti. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 8 do 12, na Jadranu oko 13. Najviše dnevne temperature zraka u meteorološkom zaklonu na 2 metra visine iznad tla od 22 do 27 C. Na Jadranu će navečer zapuhati umjereno jugo.

Promjenu vremena uz prolaz hladne fronte prognoziramo u utorak, najprije u najzapadnijim krajevima unutrašnjosti i sjevernom Jadranu gdje će doći do porasta naoblake, a u noći na srijedu uz pojačan vjetar grmljavinu, pljuskove, pad temperature očekujemo prolaz hladne fronte.

