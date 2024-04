Holy upozorila na jedan detalj kod pregovora HDZ-a i DP-a: “To je nedopustivo u normalnim demokracijama”

Podijeli :

Bivša ministrica okoliša Mirela Holy gostovala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala pregovore o sklapanju koalicija nakon parlamentarnih izbora.

Holy tvrdi da je za HDZ uobičajeno da pregovore vode u Banskim dvorima s obzirom da su zaposjeli sve institucije. “To je nedopustivo u normalnim demokracijama jer oni su ipak tehnička vlada”, rekla je.

“Prilično je izvjesno da ćemo u budućnosti imati desnu vladu s velikom ulogom DP-a. To nije iznenađenje jer su na desnom spektru pa dijele određenu ideologiju s HDZ-om. No treba imati na umu da HDZ drži novac jer ima kasu, drži informacije jer imaju obavještajnu zajednicu, a imaju i dovoljan broj ruku u parlamentu što utječe na pregovore u smislu pritisaka i dobru poziciju kod podjeli fotelja”, dodala je.

“U Hrvatskoj je politika područje interesa, i to ne javnih interesa nego partikularnih. Može se nešto dogoditi unutar samog DP-a, ali interes je takav da će to ići u pravcu sastavljanju vlade. I DP računa da će za četiri godine njihovi birači koji im sada zamjeraju tu koaliciju to zaboraviti, a budimo realni birači su u Hrvatskoj imaju relativno kratko pamćenje”, navela je.

O sklapanju parlamentarne većine s druge strane, Holy kaže da to nije toliko izgledno. “Moraju ići u vrlo žestoko natezanje, a i Peđa Grbin je rekao da Zoran Milanović više nije u igri kao mandatar koji je možda mogao utjecati na DP ili Most, ali to je po meni bila pogrešna procjena. Vidimo da sada Most ima određenih problema, tako da mi se manjinska vlada ne čini realnim”, istaknula je.

Osvrnula se na plan da se konstituira Sabor i riješe neka pitanja, za koji kaže da je idealistički. “Morate računati na interes ljudi koji su u DP-u koji žele monetizirati tih svojih 13 ili 14 mandata, tako da mi se to ne čini realnim”, rekla je.

“Milanović se povukao, a s obzirom da ima dobre odnose s Grbinom, možda je u pitanju dogovor između njih dvojice za ovu priču o nekakvom novom mandataru. Ne čini mise da je došlo do razmimoilaženja, djeluju koordinirano”, dodala je.

Smatra da je prilično izvjesno da ćemo imati HDZ-ovu vladu. “Nažalost, jer to će biti vlada koja će biti desnija nego do sada”, istaknula je.

Prije komentiranja EU izbora napomenula je kako je savjetnica Romani Jerković koja se nalazi na SDP-ovoj listi. “Mislim da će ti izbori proći malo ispod radara zbog ovih dogovora oko vlade. Desnica će se fokusirati na pitanja migracija, dok bi ljevica trebala upozoriti javnost da EU ide udesno i da je to opasnost i da se takvim trendovima treba suprotstaviti kako u budućnosti ne bilo problema i destabilizaciju EU-a, a to odgovara SAD-u i Rusiji kojima ne treba snažna Europa”, navela je.

