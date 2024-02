Hrvati nikad nisu živjeli živjeli bolje? “Stotine tisuća Hrvata u praksi se ne slažu s tom premijerovom izjavom”

Podijeli :

Gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak bio je novinar Forbesa Hrvatska Marko Repecki.

Građane zasigurno najviše muče cijene hrane, cijene namernica su dramatično porasle i nastavljaju rasti.

“Da, Vlada često ističe rast plaća kao argument da ljudi žive bolje nego ikad i statistički podaci pokazuju da je realno plaća za listopad u odnosu na godinu ranije 8 posto veća i da je prosječna nesto plaća nekakvih 1170 eura. To pokazuje statistika. Činjenica je pak da su stvarni troškovi porasli daleko više nego to pokazuje stopa inflacija jer proizvodi koje svakodnevno kupujemo zapravo sz imali daleko veći porast cijena. Kad gledate stopu inflacije, to je prosjek svih roba i usluga, nije neka naša mjesečna potrošačka košarica. Bez obzira na rast plaća koji se zaista dogodio i određeni segment društva koji bolje žive – oni vezani uz turizam ili obrt uslugama ili građevinu – s druge strane ima jako velik broj ljudi koje je rast cijena jako pogodio”, rekao je Repecki.

Premijer Andrej Plenković tvrdi – građani u Hrvatskoj nikad nisu živjeli bolje.

“Upravo se o tome radi. Određeni segmenti društva možda žive najbolje dosad, ali jako veliki broj ljudi nije uspio kompenzirati svojim prihodima porast cijena i sasvim sigurno im u ovoj situaciji nije lagoano i sigurno su im budžeti manji neog ranije. Vjerujem da se stotine tisuća ljudi u praksi ne slažu s tom premijerovom izjavovom”, komentirao je Repecki.

“Nisu prepoznatljivi neki potezi kojima Vlada zapravo utječe pozitivno na ekonomiju”

Osvrnuo se i na ekonomske politike Vlade općenito, smatra da je ono što nas drži iznad površine – europski novac.

“Vlada ima sreće da smo se našli u situaciji gdje smo zapljusnuti velikim europskim novcem koji pokriva sve strukturne nedostatke koja zapravo hrvatska ekonomija ima. Nema tu pretjeranih zasluga niti nekih poteza Vlade koji bi se mogli prepoznati kao nešto što je doprinijelo ekonomskom rastu koji imamo. Trenutno doista imamo rast veći nego što je u većini EU zemalja i to je sigurno podatak koji može veseliti, ali nije rezultat nekih promišljenih Vladinih poteza. No mora se priznati da je bilo nekih poteza, nekih krugova poreznog rasterećenja, ali postoje i potezi koje se Vlada ne usudi napraviti, kao npr. oporezivanje apartmanskih smještaja što su najavljivali, to nema šanse da se dogodi prije izbora, porez na nekretnine u pravom smislu se još ne usude napraviti, a očekivalo se… Nisu tu prepoznatljivi neki potezi kojima oni zapravo utječu pozitivno na ekonomiju. Jednosatno smo zapljusnuti velikim novcem iz EU fondova i plivamo na tom valu. Da nismo članica EU-a, sigurno bismo imali puno većih problema”, rekao je Repecki.

