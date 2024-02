Stiže novi sustav naplate autocesta: Poznato i kada bi se najranije mogli riješiti naplatnih kućica

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture već godinama najavljuje uvođenje novog načina naplate cestarine na hrvatskim autocestama, a prošle su se godine stvari konačno pomakle s mrtve točke raspisivanjem natječaja za taj posao.

Na natječaju za za izradu novog sustava naplate cestarine su izabrani češki Tollnet i slovački SkyToll koji iza sebe imaju nekoliko sličnih poslova, uključujući sustav e-vinjeta koji se koristi u Sloveniji. Njihova ponuda teška 79,91 milijuna eura plus PDV bila je ekonomski najpovoljnija, no na odluku su stigle dvije žalbe.

Ministar Oleg Butković je kao krajnji rok najavljivao 2025. godinu, no kako trenutno stvari stoje, novog sustava naplate neće biti do drugog kvartala 2026. godine. I to u najboljem slučaju, piše Novi list.

Ako pak Državna komisija za zaštitu tržišnog natjecanja (DKOM) uvaži žalbu austrijskog Kapsch TrafficCom-a na odluku o odabiru izvođača, to će implementaciju novog sustava naplate odgoditi za neodređeno vrijeme.

Cijena znatno viša od procijenjene

U samom natječaju procijenjena vrijednost radova se popela s 500 milijuna kuna na 100 milijuna eura, što je otprilike pedeset posto više od prvotnih procjena Ministarstva, a rok za uvođenje novog sustava produžen je na dvije godine. I to dvije godine od datuma potpisivanja ugovora s izvođačem, što, čak i ako DKOM ne uvaži žalbu Austrijanaca, realno znači da bi ugovor sa SkyTollom mogao biti potpisan negdje u travnju ove godine, a novi sustav naplate bi u primjeni bio najranije pred turističku sezonu 2026. godine.

Ponude su Hrvatskim autocestama (HAC) stigle još u srpnju prošle godine, pa je nejasno zašto je državnoj tvrtki koja upravlja autocestama trebalo gotovo sedam mjeseci da od deset pristiglih izabere onu najbolju.

“Obveza Izvođača radova je izraditi izvedbeni projekt sustava (»Design and Build« ili »Projektiraj i gradi«), provesti upravni postupak i ishoditi sve potrebne dozvole te sve radove postavljanja portala i opreme na autocestama izvesti pod prometom. U rok od dvije godine uključen je i period testiranja od dva mjeseca”, objasnili su iz HAC-a koji je investitor projekta.

Novi sustav s postojećom tehnologijom

Novi sustav naplate cestarine trebao bi koristiti dvije postojeće tehnologije kakve se već primjenjuju u svijetu, DSRC tehnologiju (radijska komunikacija na 5,8 GHz) za naplatu cestarine korisnicima ENC uređaja, te ALPR tehnologija (prepoznavanje registarskih pločica vozila) za naplatu cestarine povremenim korisnicima za laka vozila i nadzor plaćanja cestarine svih vozila.

Novi sustav naplate pri tom se temelji na slobodnom protoku vozila, bez zaustavljanja na naplati, čime bi se značajno trebala povećati protočnost prometa, a u povijest poslati naplatne kućice. Sustav bi trebao funkcionirati na principu naplate na temelju stvarno prijeđenih kilometara u mreži autocesta u Hrvatskoj, pri čemu bi svaki prijeđeni kilometar na bilo kojoj od autocesta u mreži HAC-a trebao stajati jednako, što sada nije slučaj.

Sustav bi trebao funkcionirati na svim autocestama, kako na onima kojima upravljaju Hrvatske autoceste, tako i na autocestama pod koncesijom – Istarskom ipsilonu i Autocesti Zagreb-Macelj.

Na odluku o izboru SkyToll-a i TollNet-a žalili su se Austrijanci, ali i Kinezi (CTFO Jeton Technology), pri čemu je žalba kineske tvrtke odbačena kao neuredna jer iz nje DKOM-u nije poslan dokaz o uplati 66 tisuća eura naknade za žalbeni postupak.

No žalba Kapsch-a i Spinne Traffica i dalje je u postupku. Konzorcij se žalio po tri osnove, od kojih bi najproblematičnija mogla biti to što, smatra žalitelj, stručnjaci odabranog ponuđača nemaju reference u implementaciji sustava kakav se namjerava uvesti u Hrvatskoj, a što je bio jedan od uvjeta iz natječaja. Ukoliko DKOM ovu žalbu prihvati, pitanje je do kad će se dodatno prolongirati uvođenje novog sustava naplate.

