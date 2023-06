Hrvatska je po ovom važnom pokazatelju bolja i od Švedske. Evo o čemu se radi

Podijeli :

Na portalu Adventourely objavljen je tekst pod naslovom “How Safe Do People Feel to Walk Alone at Night in Europe” (Koliko se ljudi osjećaju sigurnima dok šetaju noću u Europi).

Korišteni su razni podaci i statistike, poput analiza popularnog portala Numbeo.

Studija istražuje subjektivnu percepciju sigurnosti među pojedincima kada sami hodaju ulicama noću u različitim zemljama, prenosi Poslovni.hr.

Cilj mu je razumjeti koliko se sigurni ljudi osjećaju u svojim zemljama, navodi portal Adventourely.

Prvih pet po percipiranoj sigurnosti kada hodate sami noću su Hrvatska, Slovenija, Island, Gruzija i Švicarska. Hrvatska zauzima najvišu poziciju sa stopom sigurnosti od 74,63, a odmah iza nje je Slovenija sa 74,40. Island je na trećem mjestu s 72,26, dok Gruzija i Švicarska imaju stope od 69,72 odnosno 69,35. Ove zemlje predstavljaju primjer snažnog osjećaja sigurnosti unutar svojih granica.

S druge strane, Francuska je na dnu liste sa stopom sigurnosti od 35,59, a odmah iza nje je Bjelorusija sa 36,44. Belgija je na predzadnjem mjestu s 41,25, a Velika Britanija i Švedska imaju stope od 43,00 odnosno 43,69.

A, evo i cijele liste:

HRVATSKA

SLOVENIJA

ISLAND

GRUZIJA

ŠVICARSKA

ČEŠKA

DANSKA

ESTONIA

FINSKA

NIZOZEMSKA

CRNA GORA

AUSTRIA

CIPAR

SLOVAČKA

SRBIJA

PORTUGAL

SJEVERNA MAKEDONIJA

POLJSKA

RUMUNJSKA

MAĐARSKA

ŠPANJOLSKA

NORVEŠKA

BUGARSKA

MALTA

LITVA

BIH

LATVIA

LUKSEMBURG

NJEMAČKA

ALBANIJA

RUSIJA

TUSRKA

GRČKA

ITALIJA

IRSKA

MOLDAVIJA

ŠVEDSKA

VELIKA BRITANIJA

BELGIJA

BJELORUSIJA

FRANCUSKA

