Iskre u TNT dvoboju Benčić i Selak Raspudić: “Laž, čista laž!”; “Nemojte cavtit”

Podijeli :

Vijest tjedna definitivno je povratak naših državljana iz Zambije – svih njih dvanaestoro. Punih šest mjeseci proživljavali su pakao pod teškim optužbama u Zambiji i pod teškom paljbom u Hrvatskoj u kojoj je svatko imao mišljenje o postupcima ovih ljudi koji su željeli zasnovati obitelj. Što smo naučili iz slučaja Zambija? Što se mijenja novim zakonom i kako pomoći posvojiteljima na njihovu i na korist djece? U TNT dvoboju na ovu temu razgovarale su saborske zastupnice Sandra Benčić (Možemo) i Marija Selak Raspudić (Most).

Benčić ističe da je desnica “isključivo na govoru mržnje, mrzilačkom sentimentu i huškanju” pratila ovaj slučaj, a Možemo je za razliku od njih predstavio te i dalje traži izmjene nekoliko zakona.

“Da obavezno, kada se posvaja iz zemalja nečlanica haške, sva dokumentacija mora ići na punu provjeru vjerodostojnosti. Tražimo i da se osnuje agencija za međunarodno posvojenje. Upozorili smo da je država imala ozbiljne propuste u facilitaciji međudržavnog posvojenja iz razloga da su 10 godina bila samo dva međudržavna posvojenja iz država koje jesu članice haške. A ovdje, huškanje i hajka na te ljude imala je za posljedicu izravno ugrožavanje zdravlja i života i tih ljudi i djece. Na temelju te hajke je došlo do drugog uhićenja i do druge optužncie je došlo na temelju anonimnog poziva iz Hrvatske. Ja ću citirati vašeg kolegu Marina Miletića koji je pisao: ‘Krađa djece salonske ljevice. Velika, užasna kriminalna mreža koja iskorištava nevinu djecu’. Vi ste u jednoj emisiji u kojoj smo zajedno bili insinuirali da se zaista radi o ljudima koji trguju, iskorištavaju djecu. Postoje snimke, ne možete od toga pobjeći. Mi smo cijelo vrijeme stajali u obrani dostojanstva, općenito ljudi. Posvojitelji koji su u Hrvatskoj su morali zbog vaših govora i huškačke politike povlačiti djecu iz vrtića i škola jer su bila napaddana. Razumijete li vi da nijedna politika koja se temelji na mržnji i strahu ne može uspjeti i neće uspjeti?! I mi ćemo zajedno sa svim drugim normalnim političkim akterima stajati na tom braniku i nećemo dozvoliti da se ovo društvo pretvori u društvo mržnje”, rekla je Benčić.

“Platformi Možemo pandan su Pernar i Bujanec”

Selak Raspudić je pak odgovorila: “Oni koji bi vraćali Milku Planinc i oni kojiama su ubijanja svećenika dobra stara vremena su zadnji koji bi trebali educirati o ljudskim pravima. To je sve na što se svodi politika Možemo i nažalost se ta ideološka fiksiranost vidi u Zagrebu, kada imate takav aktivistički entuzijazam, a nedostatak upravljačkog kapaciteta. Htjela bih vidjeti da organizirate akciju hvatanja divljih svinja koje su se došle gostiti po gradu na otvoreni poziv gradonačenika jer se biootpad ne odnosi. Što se tiče retorike, ja stojim iza svega što sam rekla. Od početka sam bila ozbiljna i dosljedna o ovoj temi, kao i inače u političkom diskursu. Platfotmi Možemo su pandan i Pernar i Bujanec, njima odgovara tuđi ekstremizam jer jedini može poslužiti kao oprvdanje njhovog. Zato sve umjerene aktere kao ja pokušavaju prikazati kao lažnim ekstremistima”.

Profesorica Medić: Nakon izmjene zakona, novi slučaj Zambija neće biti moguć Slučaj iz Zambije kao primjer: “Novi zakon ne štiti djecu ni posvojitelje”

Benčić optužuje da je bilo riječi o napadima na stranku i ljude zbog privatnog izbora.

“Mi nikad nismo koristili privatne i obiteljske stvari i pitanja članova i članica Mosta da bismo skupljali poene jer je to nisko i to se ne radi. Vi, s druge stane, ne radite ništa drugo jer nemate kapcitet za formiranje politike i davanje prijedloga. Cijelo vrijeme niste dali nijedan prijedlog i sad govorite da niste izravno napadali te ljuda, a oni su molili javno da ih se zaštiti od vas i vama sličnih”, kazala je zastupnica Možemo.

“Gospođo Benčič… Prvo, nemojte cavtit. Drugo, nemojte upotno upadati u tuđi verbalni prostor kad netko govori. Optužbe su potpuno lažne, ja nisam nikoga huškala. Sram vas može biti da s ikim tako razgovarate, bez argumenata. Izašla sam s više zakonskih prijedloga oko ovoga nego čitav Možemo u cijelom mandatu”, odgovorila je Selak Raspudić pa dodala:

“Ovdje je postojala optužba da neki nisu u registru posvajatelja, ne znamo do koej mjere su podobni za posvajanje prema hrv pravnom poretku.”

Benčić je rekla da je ministarstvo demantiralo te navode i potvrdilo da su dva upisana u registar, a dva dva para bila u postupku registracije. “Evidentno je da nitko nije zaobilazio hrvatski pravni sustav. Molila bih sad, kad su se ljudi vratili i moraju se posvetiti roditeljstvu i integraciji, da prestanemo s tim huškačkim govorom, prestanemo napadati ljude. Ako trebamo rješavati zakonodavni sustav, ajmo to raditi, ajmo to napadati, institucije, ali ne ljude, građane koji su se zaista našli u situaciji pogubnoj za život i onda, umjesto da stanemo u njihovu zaštitu dogodilo se to, hajka. Priželimo im dobrodošlicu i zaželimo mir koji im je potreban.”

“Većina građana se veselila oslobađajućoj presudi. To pokazuje da većina građana želi politiku temeljenu na nadi, pozitivnim osjećajima, a ne mržnji i strahu. I to je poruka desnici, da hrvatski građani jesu solidarni, empatični i vjeruju u sugrađane”, rekla je Benčić.

Selak Raspudić se ne slaže: “Ne znam zašto uporno govorite što misle građani i mislite da ste njihov trbuhozborac. Da jeste njihov trbuhozbocrac ne biste bili na osam, devet posto. Smirite malo strasti kad govorite što većina u zmelji misli jer vam nije dala polit povjerenj. To je bezobrazno, podcjenjivački prema građanima koji će sami na izborima odrediti koga preferiraju. Ne znam, možda je to izraz nesigurnosti zbog svega jer im ne ide u Zagrebu koji su pretvorili grad slučaj, grad pobačaj”.

Cijelu burnu debatu pogledajte u gore priloženom videu.