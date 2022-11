Hrvatska odvjetnička komora ima novog predsjednika

Podijeli:







Izvor: Pixabay/Ilustracija

Na izvanrednoj izbornoj Skupštini Hrvatske odvjetničke komore (HOK), održanoj u subotu 5. studenoga 2022. u Zagrebu, za predsjednika HOK-a izabran je Robert Travaš, odvjetnik u Zagrebu.

Robert Travaš već je obavljao dužnost predsjednika HOK-a u dva mandata u razdoblju od 2012. do 2018. godine, a ostat će na ovoj funkciji do održavanja redovne izborne Skupštine HOK-a u srpnju 2024. godine.

U svom je govoru nakon što je izabran za predsjednika, Travaš istaknuo potrebu očuvanja jedinstva odvjetništva „u cilju očuvanja odvjetničke službe i Hrvatske odvjetničke komore“.

„Čast mi je da me u ovim okolnostima za predsjednika HOK-a do kraja ovog mandata 2024. od ukupno 16 odvjetničkih zborova u Hrvatskoj za predsjednika predložilo 11 zborova, a još dva zbora su podržala tu kandidaturu, što mi je za odluku o prihvaćanju kandidature bilo i važnije od toga što me za tu funkciju predložio i Izvršni odbor HOK-a“, rekao je Travaš, te dodao kako ne treba izbjegavati ni razlog za održavanje izvanredne izborne Skupštine, a to je ostavka koju je na sve dužnosti u rujnu dao bivši predsjednik HOK-a Josip Šurjak.

„Želim posebno naglasiti da ono što se dogodilo nije imalo nikakve veze s Komorom kao ni sa samim obavljanjem odvjetničke službe“, dodao je.

„Odvjetništvo je regulirana profesija koja je preživjela razne sustave i pritiske pa će nesumnjivo preživjeti i ove nove izazove i nastaviti pružati hrvatskom stanovništvu i gospodarskim subjektima pravnu pomoć koju trebaju. Uostalom to nam je i ustavna i zakonska dužnost i zadaća. U tome očekujemo pomoć i razumijevanje državnih tijela koja imaju utjecaja na naš status i društvenu ulogu“, zaključio je u svom govoru predsjednik HOK-a.

Robert Travaš rođen je 1963. godine u Puli. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1987. godine kada i postaje odvjetnički vježbenik, a 1989. položio je pravosudni ispit. U razdoblju od 1990. do 1993. Robert Travaš bio je savjetnik u Uredu predsjednika RH, pomoćnik predstojnika Ureda predsjednika RH i šef kabineta predsjednika Vlade RH, a 1993. upisuje se u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, te je osnivač i partner u Travaš i partneri odvjetničkom društvu d.o.o..

Robert Travaš dugi je niz godina aktivan u tijelima HOK-a: 2007. godine postao je član Upravnog odbora Odvjetničkog zbora Zagreb, od 2009. do 2012. godine bio je predsjednik Odvjetničkog zbora Zagreb i dopredsjednik HOK-a, a dužnost predsjednika HOK-a obnašao je u dva mandata od 2012. do 2018. godine. Od 2018. do danas član je Upravnog odbora i Izvršnog odbora HOK-a. osim toga, član je Zakladne uprave Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić, ispitivač na pravosudnim ispitima iz područja građanskog i trgovačkog prava te nacionalni predstavnik u Međunarodnoj uniji odvjetnika (UIA).