FOTO / Hrvatska u drugom krugu bira predsjednika Republike: Iz DIP-a otkrili kako protječe glasovanje

Slaven Hojski, član i glasnogovornik DIP-a, u TNT-u je razgovarao s našom Natašom Božić s kojom je razgovarao o predsjedničkim izborima i otkrio kako protječe glasanje.

Hojski je rekao da su sva birališta otvorena te da sve protječe uredno: "Nije bilo velikih pritužbi, bilo je nekoliko e-mailova oko kršenja izborne šutnje na privatnim profilima, nema neželjenih SMS poruka, dan protječe uredno. Što se tiče birališta u inozemstvu, tri birališta su već zatvorena, a zadnja informacija je da će biralište u Los Angelesu biti otvoreno."

Odgovorio je na pitanje pridržavaju li se kandidati izborne šutnje: "To je vječno pitanje u doba društvenih mreža. Imamo neke naznake da bi se te stvari mogle srediti u godini kada ne bude bilo izbora, a to je 2026. Dosta je to teško pratiti, nešto uspijemo sami, nešto nam jave građani."

Komentirao je i navode u uplitanje botova u izborni proces: "Nismo se uključivali u dio priče oko botova, imamo svoj protokol u slučaju dezinformacija u izbornom procesu, koji je vezan uz tehnički dio sukladno zakonu i toga se držimo."

Objasnio je kome se građani trebaju javiti ako postoje nepravilnosti u izbornom procesu komentirajući slučaj Zagrepčanina koji se požalio našoj redakciji da mu je ima na popisu bilo već zaokruženo kada je izašao na biralište: "Za taj slučaj osobno ne znam, ali pretpostavljam da postoji u DIP-u. Odmah trebaju reagirati prema svom nadležnom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu, moraju doći sa svojom osobnom iskaznicom i mora se reagirati na taj dan."

Naveo je da se trenutačno ništa ne može zaključiti o odazivu birača.