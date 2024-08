Hrvatski kapetan i posada tankera spasili nautičare na Karibima

Podijeli :

Uz zapovjednika Župu, na brodu je bilo još dvoje članova posade hrvatske nacionalnosti, prvi časnik stroja Dražen Pavletić i treća časnica palube Elena Beg

“Bila je već noć, ja sam nešto prije 19 sati došao na most, nakon čega smo uočili crveno svjetlo, no to je trajalo samo oko pet sekundi.

Zapalio se brod kod Mljeta

Nismo znali o čemu je riječ, ali smo okrenuli kurs u pravcu u kom smo vidjeli svjetlo. Odmah smo i putem VHF-a pokušali kontaktirati plovilo s kojeg je svjetlo došlo, ali odgovora nije bilo, jer se ispostavilo kasnije da na gliseru nisu imali radiostanicu, tako da nas nisu ni mogli čuti”, kaže zapovjednik, piše Novi list.

Nakon desetak minuta plovidbe u smjeru iz kojeg su vidjeli svjetlo, dodaje, pojavilo se novo, maleno bijelo svjetlo, te su brod usmjerili k njemu.

“Kad smo se približili, počeli su ispaljivati signalne rakete pa smo vidjeli točno gdje su. Vjetar je bio prilično jak, oko 35 čvorova, a dodatni problem su predstavljali valovi i vrlo jaka morska struja koja ih je nosila.

Valovi su bili toliki da je more počelo ulaziti u njihov gliser, a oni su ga izbacivali, koliko su mogli. Riječ je o prilično malom gliseru, negdje oko šest metara duljine. Došli smo blizu, napravili im zavjetrinu svojim brodom i dobacili im konope koje su uspjeli uhvatiti tako da smo ih privukli uz desni bok broda.

Spustili smo brodske ljestve, po kojima su se oni uspjeli popeti na našu palubu. Gliser se pri tom dodatno počeo puniti morem, od zapljuskivanja valova. Vidjeli smo da su, srećom, svi u prilično dobrom stanju, da nisu ozlijeđeni. Odmah smo ih smjestili u kabinu, dali im suhu odjeću, hranu i piće, priča Župa.

Pucale bitve

Osim ljudi, on i njegova posada pokušali su spasiti i njihov gliser, u čemu su, nakon nekog vremena i poprilično truda, također uspjeli.

“Prvo smo pokušali vući gliser za sobom, ali je zbog valova primao more, a i počele su mu pucati bitve. Opet smo ga dovukli uz bok broda, a jedan od naših članova posade spustio se do njega te uspio staviti lashinge pod njega, nakon čega smo dizalicom podigli gliser na palubu.

To nije bilo jednostavno, zbog valjanja broda i jer je lashing klizio po trupu glisera, ali uspjeli smo”, kaže Splićanin.

U razgovoru sa spašenima utvrdilo se da su plovili s Martinika prema Svetoj Luciji, kad im se pokvario motor, a struja ih je počela nositi na otvoreno more.

“Malo je nevjerojatno da netko tako malim gliserom krene u plovidbu od Martinika do Svete Lucije, ali na kraju je važno da je sve dobro završilo. Zašto su krenuli na taj put ne znam. Ljude smo izvukli s glisera i iskrcali ih žive i zdrave.

Bili su zaista sretni, nebrojeno puta su nam zahvaljivali, ponavljali koliko su imali sreće što smo naišli blizu njih i spasili ih. Bitno je da su svi dobro”, zaključio je razgovor kapetan Župa kojemu smo, zajedno s njegovom posadom zaželjeli puno sreće i mirno more.

