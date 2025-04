Marija Selak Raspudić: Dvije stvari su me potaknule na kandidaturu za gradonačelnicu

Podijeli :

Nakon što je na predsjedničkim izborima osvojila 9,25 posto glasova, saborska zastupnica Marija Selak Raspudić je osnovala političku stranku “Marija Selak Raspudić – Nezavisna lista” i u utorak objavila da će se kandidirati na lokalnim izborima u svibnju i pokušati postati gradonačelnica Zagreba.

Selak Raspudić zasad je jedina žena u utrci za čelno mjesto Grada Zagreba. O svojoj kandidaturi za gradonačelnicu Zagreba, ali i o ostalim aktualnim temama razgovarala je s Ankom Bilić Keserović u N1 studiju uživo.

Selak Raspudić kaže kako su je dvije stvari nagnale da krene u utrku. Prva je to što je građani percipiraju kao osobu koja se ima šansu izboriti za mandat protiv Tomaševića. Druga stvar je, govori, to što građani nisu prepoznali nekoga tko može protiv Tomaševića.

Selak Raspudić: “Kupit ću Tomaševiću karte za Thompsona da se barem zabavi na kraju” FOTO / Marija Selak Raspudić najavila kandidaturu za gradonačelnicu Zagreba: Ovo joj je slogan

“Kad sam shvatila da je trenutak da se kandidiram ,radila sam i na programu i na timu. Ovo je moj grad i osjećam prema njemu odgovornost”, rekla je Selak Raspudić.

“Kad govorimo o Gradu Zagrebu, odavno je pokazano da HDZ tu ne stoji dobro. Nastranu to kakav rezultat mogu ostvariti, ono što je bitno i zbog čega mislim da se vrijedi boriti, je činjenica da sve pokazuje da druge kandidate građani ne percipiraju kao nekog tko ima šansu protiv Tomaševića. Oni su počeli govoriti o pobjedi u prvom krugu i sad smo došli do ozbiljne opasnosti i za Zagreb i za demokraciju, da Možemo i SDP imaju apsolutnu većinu i to me potaknulo da iskoračim”, govori Selak Raspudić.

Dodaje i kako nije pretjerano ambiciozna, što joj neki zamjeraju. “Moja najava je od početka ista, da želim stvoriti dugoročnu političku alternativu i u Zagrebu i u Hrvatskoj. Sebe svhaćam kao osobu koja ima najveću šansu da otvori prostor za sve druge ljude. Što se tiče tih serijskih kandidatura, to ne da nije izoliran slučaj, nego je ustaljena praksa. Plenković se kandidirao za EP, Milanović se kandidirao za premijera pa za predsjednika… Cijela gradska uprava se kandidirala, nema ni godinu dana, na parlamentarnim izborima, na listi za Sabor, iako su znali da neće ići u Sabor. To se zove prevara birača”, govori.

Selak Raspudić kaže kako smatra da je korisnija na nekoj funkciji nego u oporbi jer oporba nema priliku da svoje ideje i realizira.

Tko je njezin tim? “Riječ je o kombinaciji iskustva i novih ljudi, što Hrvatskoj najviše nedostaje”, kaže. Dodaje da su neki od ljudi koji idu s njom u kampanju iskusni, a neki su nepoznata imena. Nije htjela navesti nijedno konkretno ime, kaže tek da zaslužuju svoj prostor i da će uskoro iskoračiti. Jednog zamjenika će, kaže, sigurno predstaviti već ovaj tjedan.

Na pitanje ide li razmrvljenost kandidata u prilog Tomaševiću, Selak Raspudić kaže kako u politici treba razmišljati o tome procjenjujemo li se realno. “To je demokracija, ljudi se imaju pravo kandidirati, a građani onda procjenjuju”, kaže.

Protukandidati

“Ja sam spremna sa svima razgovarati, mnoge od tih ljudi poznajem. Po prirodi nisam neka zatvorena osoba. Ali vidimo da tu nema nekih ujedinjenja”, kaže.

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba se zahvalio Selak Raspudić. Iz Možemo odmah reagirali

O razgovorima s Trpimirom Golužom, nekadašnjim kolegom iz Mosta, Selak Raspudić kaže da je Goluža sam odlučio biti kandidat Mosta jer s njima surađuje u Gradskoj skupštini. “To nam je i rekao i siječnju. S obzirom da smo se mi ranije razišli s Mostom, odlučili smo samostalno ići na izbore. Ne postoji obveza da zajedno politički istupamo”, kaže Selak Raspudić dodajući da Goluža nije njezin protukandidat, nego Tomislav Tomašević.

Govoreći o Mislavu Hermanu, kaže kako je njegova kampanja negativna. Njezina će, tvrdi, biti konstruktivna. Videom zbog kojeg joj je Herman u utorak zahvalio, Selak je, kaže, htjela ukazati na neke stvari.

“Mislim da je moguće da građani daju povjerenje nekoj suvisloj političkoj alternativi. Ne bih se kandidirala da smatram da oni dobro upravljaju gradom i da možemo ući u koaliciju. Ali to ne znači da neću podržavati interese Grada Zagreba. Možda će oni biti manjina, ne bih hipotetski govorila dok ne vidimo koja će biti volja građana”, govori Selak na pitanja o mogućoj suradnji poslije izbora u Skupštini s drugim strankama.

“Ja ne mogu biti oporba u Saboru, a na lokalnoj razini surađivati s HDZ-om. To je jasno od početka mog političkog djelovanja. Ono što radim i čemu se nadam je da Hrvatska i Zagreb imaju suvislu političku alternativu na sljedećim parlamentarnim izborima”, govori.

Komunalna pitanja

Izaći će, kaže, s cjelovitim programom na kojemu se intenzivno radilo. ŠTo se tiče predizbornih obećanja, kaže da se ona izbacuju kao iz vreće djeda božićnjaka i da ne zvuče suvislo.

“Ja živim u Zagrebu i znam što me opterećuje, vrlo konkretne stvari”, kaže Selak Raspudić. Dodaje da želi da cijeli niz gradskih usluga bude efikasniji: Promet bolji, odvoz smeća češći…

Žena dobila 120 eura kazne jer godinu dana nije predala smeće, objašnjenje iz “Čistoće” je hit

“Kvaliteta života je jedna mjerljiva kategorija. Ne bih tu uvodila arbitrarnost. Kroz konkretne parametra ćemo ponuditi viziju kvalitetnijeg Zagreba. Najveći problem je, jasno je, promet na svim razinama, od javnog gradskog do osobnog prijevoza. Drugo je smeće i pitanje koje se odnosi na taj tip komunalnih usluga, a nakon toga druge kategorije od vrtića, obrazovanja…”, govori Selak Raspudić.

“Ono gdje smatram da se pogriješilo i da model treba biti drugačiji je javni prijevoz i protočnost. Imate već gradove, poput Splita, koji su uveli model po kojemu se promet prilagođava situaciji. Promet u Zagrebu se mora rasteretiti, tako da se značajnom broju ljudi omogući da automobile ostavljaju na rubu grada i onda nastaviti javnim prijevozom, tzv. park and ride. Vi ne možete ljude prisiliti stavljanjem dodatnih stupića”, govori Selak Raspudić dodajući da ljudi prvo moraju htjeti nešto učiniti. “Ja vozim bicikl po gradu, ali to ne može ići na uštrb vozila, posebno ne kad imate ovakvu zagušenost”, kaže.

Što se tiče plavih vrećica, Selak Raspudić kaže kako joj se susjedi smiju jer ih još uvijek koristi. “Što će s time biti nakon izbora, mi ćemo tek vidjeti, ovo sad ne funkcionira”, govori.

Tomašević: Još nismo dobili suglasnost Ministarstva za GUP. Nitko nas neće u tome spriječiti

“Jakuševac je najveći i akutni javno-zdravstveni problem u Gradu Zagrebu. Neće se tu dogoditi nešto spektakularno. Postoji državni plan gospodarenja otpadom, to nije nešto što sad predlaže Tomislav Tomašević. Do koje je razine došlo to s Resnikom, treba vidjeti. Ostaje otvoreno pitanje, a to Tomašević najviše izbjegava, pitanje energane. Energana je ljepše ime za spalionicu otpada. Nije to nešto što nas usrećuje, to postavlja ozbiljno pitanje i okolišne ugroze i svi koji se bave zaštitom okoliša to propituju i zato Tomašević ne želi otvoreno reći hoće li ići s energanom”, govori Selak Raspudić. Kaže kako još uvijek nije vidjela konkretan plan za zbrinjavanje otpada koji ostaje te da se nešto mora napraviti. “Energana, ako je to jedino rješenje i ako je efikasno, onda ne možemo skrivati problem. Nitko neće riješiti naš problem osim nas samih”, jasna je.

Što se tiče GUP-a, Selak Raspudić kaže kako to ne može biti objekt političkog prepucavanja te da su neznanje, ali i inat na državnoj razini, doveli do trenutne situacije. “To je nešto što je ostalo da se promisli na početku mandata nove vlasti u Gradu Zagrebu. Bez izmjena zakona i cjelovitog pristupa se ne može napraviti kvalitetan GUP. Kad govorimo o samom GUP-u, to je potpuno neabiciozna ideja i mi nemamo svježu viziju Zagreba. Ljudi moraju imati alternativu, moraju imati mogućnost negdje živjeti u Zagrebu, ne može se ništa lomiti preko koljena, pogotovo ne u ovakvom političkom trenutku”, zaključuje Selak Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok