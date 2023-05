I dalje nestabilno vrijeme: Kad će prestati kiša?

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Anticiklona nad Atlantikom zapadno od Velike Britanije stoji na istom mjestu već tjedan dana, njeno premještanje prema zapadu blokira izražaena ciklona istočno od Skandinavskog poluotoka. Između anticiklone i ciklone uspostavilo se sjeverno visinsko strujanje kojim suhi zrak polarnog porijekla prodire nad europsko kopno u visinskoj sjevernoj struji.

Nad sjevernom Afrikom i Sredozemnim morem je vlažan topao nestabilan zrak, a prizemno polje tlaka je ujednačeno – bezgradijentno ciklonalno, a proteže se južnije od Alpa od Pirinejskog do Balkanskog poluotoka i Crnog mora Mlazna struja koja s juga obilazi sredozemnu ciklonu nalazi se nad sjevernom Afrikom.

AccuWeather objavio veliku prognozu za proljeće. Kako će biti u Hrvatskoj?

U narednim danima očekujemo njezino pomicanje prema sjeveru nad os Sredozemnog more i uspostavljanje zonalne – zapadne visinske cirkulacije.

U vlažnoj nestabilnoj zračnoj masi izlaskom sunca dolazi do zagrijavanja prizemnog sloja atmosfere i jakog razvoja grmljavinskih oluja s obilnim pljuskovima, a mjestimice i udarima vjetra.

Nakon toplog jutra s temperaturama zraka oko 15 u unutašnjosti, a na Jadranu do 20 °C dan će biti u obilježen nestabilnim promjenjivo-oblačnim vremenom s povremenom kišom i pljuskovima, Na Jadranu pretežno sunčano i uglavnom suho, ali u zaobalju umjeren do razvoj dnevne naoblake uz pljuskove s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu umjerena prijepodne podno Velebita i jaka bura, a poslijepodne maestral.

Poslijepodnevne temperature zraka od 18 do 24, na Jadranu između 24 i 27 °C.

Sutra u četvrtak nastavak nestabilnog vremena, s tim da će na Jadranu biti pretežno sunčano i uglavnom suho. U unutrašnjosti promjenjivo-oblačno s kraćim sunčanim razdobljima uz jak razvoj konvektivne naoblake i pljuskove kiše. Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral, a samo još ujutro u podvelebitskom primorju slaba bura. Noćne i jutarnje temperature od 10 do 15, na Jadranu 17 do 21. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C.

U nastavku tjedna postupna stabilizacija vremena uz dulja sunčana razdoblja, ali i dalje s poslijepodnevnim pljuskovima – nastavlja se red kiše, red sunca, s tim da će više kiše biti u istočnim krajevima unutrašnjosti i na južnom Jadranu. Temperature zraka bez većih oscilacija, ali ipak manji pad krajem tjedna.

Temperatura mora je od 18 do 21, UV indeks je visok.

