I danas moguća slaba kiša, a evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Azorska anticiklona spojila se s poljem visokog tlaka Sibirske anticiklone i tvori pojas visokog tlaka nad Europom. Ciklone se u izraženoj mlaznoj struji premještaju sjevernije i južnije od polja visokog tlaka anticiklone. Ciklona koja je protekli tjedan djelovala na vrijeme nad sjevernim dijelom Apeninskog poluotoka i nad Balkanom premješta se nad Crno more. S južne strane Azorske anticiklone atmosferska rijeka nastavlja pritok nestabilnog vlažnog zraka nad sjevernu Afriku i nad zapadno Sredozemlje gdje će doći do stvaranja nove ciklone. Ciklona će se produbiti i premještati preko središnjeg Mediterana prema Tirenskom i Egejskom moru te će se nastaviti pritjecanje nestabilnog vlažnog zraka nad naše krajeve.

Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno. Slabe oborine moguće su još prijepodne u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru. U Slavoniji i Baranji te na Jadranu djelomice sunčano. Poslijepodne i navečer na Jadranu postupan porast visoke cirusne naoblake s jugozapada.

Na sjevernom Jadranu puhati će slaba bura, a na južnom i srednjem slabi vjetrovi južnog smjera. Naviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 24.

U subotu malo do umjereno oblačno uz slab razvoj dnevne naoblake uglavnom u zapadnim krajevima unutrašnjosti. U Slavoniji i Baranji te na Jadranu dulja sunčana razdoblja. Jutarnje temperature niže od današnjih pa će biti od 6 do 10 u unutrašnjosti, uz rijeke i u dolinama ujutro magla. Na Jadranu će jugo jačati prema većeri. Na Jadranu jutarnje temperature oko 14 do 18. Najviše dnevne tempperature u unutrašnjosti oko 20, a na Jadranu do 26C. Temperatura mora je od 16 uz obalu do 18 na otvorenom moru.

Nedjelja promjenljivo oblačno i toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 21 do 27°C. Poslijepodne u planinskim krajevima razvoj dnevne naoblake uz lokalne pljuskove s grmljavinom.

U nastavku tjedna temperature u manjem porastu, ali zbog premještanja ciklone nad Sredozemljem vrijeme će i dalje biti nestabilno s povremenom kišom. Obilnije oborine moguće su sredinom tjedna.

