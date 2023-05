Vodni val na Baniji: Box barijere brane do 1020 cm, a voda je na 974 centimetra

Tomislav Novosel iz Glavnog centra za obranu od poplava Hrvatskih voda gostovao je u Novom danu.

Govorio je o opasnosti od vodnih valova: "Kad se dogodio vrh vodnog vala u Karlovcu, treba nekih 36 do 48 sati da se on spusti nizvodno do petrinjskog i sisačkog područja. Vodostaji su opali za više od pola metra na području Karlovca, a do kraja dana očekujemo još pola metra. Past će ispod razine koja je potrebna za proglašavanje izvanrednih mjera".

"Ovaj vodni val od +847 centimetra Kupa-Karlovac što je bio prije 24 sata je treći po veličini vodni val u posljednjih sto godina, otkad se bilježe vodostaji. Izjednačen je vodni val na Korani u Karlovcu. Nepravedno smo zapostavili ostale dijelove Hrvatske. Imali smo širom Hrvatske poplave. Zrmanja, Gračac, Krapina, Bednja, Zelina, Vrgorac, Ogulin... Uvijek se fokusiramo na Grad na četiri rijeke kojem nažalost sustav obrane nije riješen. To je 50-ak kilometara nasipa. To se mora graditi u fazama. Čuo sam da se prvo grade najviši dijelovi umjesto na najnižim. Gradi se prvo tamo gdje se može dobiti dozvola. Ti projekti zahtijevaju velika sredstva. Sva sreća da smo u EU pa možemo koristiti ta sredstva", kaže Novosel.