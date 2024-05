I ovog ljeta će Sarajevo i Ploče biti povezani vlakom

Podijeli :

Nikola Cutuk/PIXSELL

Sarajevo će u predstojećoj ljetnoj sezoni ponovo biti povezano željeznicom s Pločama a kao i prošle godine vlakovi na toj dionici prometovat će samo vikendom, najavili su u srijedu iz Željeznica Federacije BiH.

Putnici koji žele putovati iz glavnog grada BiH do Ploča i obratno to će moći učiniti petkom, subotom i nedjeljom i to u razdoblju od 28. lipnja do 1. rujna.

HŽ izdaje tisuće kartica za besplatnu vožnju vlakom, evo tko ima pravo na njih

Karta u jednom pravcu stajat će nešto manje od 13 eura a povratna 21 euro.

I dalje ostaje obveza kupnje dan prije planiranog putovanja uz obvezu dostavljanja osobnih podataka odnosno broja putovnice kako bi se skratilo vrijeme za granične provjere koje će se provoditi u Čapljini.

U slučaju putovanja iz pravca Ploča prema BiH ta obveza ne postoji a karta se može kupiti kod konduktera u vlaku.

Ovaj sezonski vlak jedina je putnička međunarodna željeznička linija kojom se može otputovati iz BiH.

Željezničke veze s inozemstvom iz te zemlje ne postoje a iz entitetskih željezničkih tvrtki već godinama tvrde kako za to nema ekonomske opravdanosti jer bi zbog zastarjele infrastrukture vlakovi prometovali sporo a dodatni problem bila bi obveza promjene lokomotiva na crti razdvajanja između Federacije BiH i Republike Srpske.

Pregovori koje su ranije Željeznice Federacije BiH vodile s Hrvatskim željeznicama o uspostavi stalnih putničkih vlakova iz Sarajeva ka Zagrebu propali su a u BiH tvrde kako im je isuviše skupo plaćati naknadu za uporabu željezničke infrastrukture u Hrvatskoj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.