Ide li Plenković u Bruxelles? Glavak: “To slušam od kad je postao premijer”

Zastupnica HDZ-a i EPP-a u Europskom parlamentu Sunčana Glavak razgovarala je s našim Igorom Bobićem o sastavljanju vlade nakon parlamentarnih izbora, kao i o nadolazećim europarlamentarnim izborima.

Na prošlim europarlamentarnim izborima HDZ je dobio četiri mandata, a Glavak očekuje da će ih ove godine biti i više.

“Uvjerena sam sada, prema svim istraživanja, ne samo da će Hrvatska demokratska zajednica imati veći broj mandata, nego, što je isto tako bitno, i ukupno ako gledamo poziciju europskih pučana, da će biti i veći broj mandata za europske pučane, što je dobro za europsku demkraciju. I što je dobro za obranu demokratskih procesa unutar zemalja članica Europske unije.”

Glavak naglašava da to što je Andrej Plenković sada na listi nije razlog zašto očekuju više mandata, a demantira i tvrdnje oporbe da on želi pobjeći u Bruxelles.

“Znate što, ja vam to slušam od kad je on postao premijer zapravo. Onda se pričalo ‘sad će on u Bruxelles’. Oni bi najradije da on ode u Bruxelles. Neće on nigdje. Prvo će sastaviti Vladu jer Hrvatska zaslužuje stabilnu vladu jer vidite da je potpuni raspad sistema u SDP-u. Koliko puta čovjek mora reći ‘ostat ću ovdje’.”

