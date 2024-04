Ostojić: Milanović je imao plan srušiti Možemo, ali oni su iskoristili situaciju

Podijeli :

Zastupnik Kluba Socijaldemokrata (i dalje nije član stranke), bivši SDP-ovac Rajko Ostojić gostovao je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao rezultate parlamentarnih izbora, ali i nadolazeće EU izbore.

Ostojić je kandidat na listi široko liberalne centrističke opcije za europarlamentarne izbore nakon što je preskočio parlamentarne.

Paus o ideji tehničke vlade: “Ne vidim da se po tom pitanju nešto ozbiljno radi” Grbin jasno odgovorio je li SDP odustao od Milanovića: “Vidjeli ste što su oni rekli”

“Složila se ekipa koju poznajem godinama i u koju imam veliko povjerenje. Izdvojio bih Matiju Posavca, gospodina Pausa, gospodina Flegu. Zadovoljstvo mi je i čast biti u toj skupini. Mislim da sam jedini na listi koji nema stranku”, kaže Ostojić i ističe kako mu je glavni interes javno zdravstvo.

Osvrnuo se na rezultat koalicije Rijeke pravde na parlamentarnim izborima. “Rijeke pravde nažalost nisu napravile što su mogle napraviti, iz cijelog niza razloga. Rezultati su katastrofalni. Ako su oni prije četiri godine bili katastrofalni, onda su ovi još gori.”

Ostojić sumnja u formiranje tehničke vlade koja bi izmijenila stvari koje su manje više svi imali u svojim kampanjama zbog toga što smatra da je Peđa Grbin izgubio kredibilitet.

“Peđa Grbin je izgubio kredibilitet, to je problem. On se maknuo kao školarac. Sad se jučer vratio, sad je abdicirao. On naprosto nije više kredibilan. Gotova utakmica, a rezultat mu je katastrofalan.”

Komentirao je i odlazak supružnika Raspudić iz Mosta.

“Osobno nisam očekivao da će Raspudići otići tako brzo. Raspudići su reanimirali, dali su CPR Mostu prije četiri godine. Sumnjam da će Most ući u Europski parlament. Ući će dvije velike stranke, HDZ, SDP. Ući će Domovinski pokret. Možemo će sigurno ući, i ova platforma u kojoj sam ja.”

Milanović nije pomogao SDP-u, ali je Domovinskom pokretu

“Milanović definitivno nije pomogao SDP-u, ni Rijekama pravde. Pomogao je Domovinskom pokretu”, tvrdi Ostojić.

Dodaje kako je Zoran Milanović imao plan srušiti Možemo, ali ni to mu nije uspjelo.

“Možemo je iskoristio situaciju. Možemo je shvatio da su tu dva alfa mužjaka i oni su našli jedan sjajan put kako ući. Tko se može identificirati s Peđom Grbinom koji je 20 godina u Saboru? Kako? Ali s gospođom Benčić, s gospođom Kekin se može. To je pitanje identifikacije. Čovjek sjedi u Saboru već 20 godina – abdicira, želi biti premijer, abdicira, i sad opet želi biti premijer, what’s going on”, pita se Ostojić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Iznenađenju izbora revizori otkrili milijunske nepravilnosti u financijama županije. On obećao: Sve ćemo ispraviti VIDEO / Ovako izgleda jedan dan u vrtiću u Danskoj: roditelji iz drugih zemalja ne mogu vjerovati