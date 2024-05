Ima li Plenković većinu? “Prividno će se odreći SDSS-a dok ne sažvače i ne ispljune DP”

Podijeli :

Jesu li HDZ i Domovinski pokret postigli dogovor o formiranju Vlade? Službena glasila kažu - sve su bliže dogovoru, ali treba im još koji dan. Neslužbeni izvori uvjeravaju - dogovor je postignut, SDSS leti iz Vlade. Tako će, čini se, Andrej Plenković u treći mandat uz potporu stranke koju je prije svega pola godine optužio za indoktriniranje napadača na zgradu Vlade.

Pusto je danas na Markovu trgu. Nema ni trenutnih, ni potencijalnih koalicijskih partera. Službeno, stavovi pregovaračkih timova HDZ-a i DP-a sve su bliži.

“Očekujem da ćemo već kroz koji dan ili već idući tjedan imati podrobnije informacije”, rekao je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

No, neslužbene informacije kažu – dogovor je postignut. Domovinski pokret je uspio, Andrej Plenković se odriče SDSS-a kao partnera u Vladi. Ni jedan od izabranih zastupnika nacionalnih manjina danas nije želio komentirati te navode. Kažu, sve će reći idućeg tjedna nakon sastanka kluba zastupnika. No, nitko nije ni dematirao da će od osam manjinaca Andrej Plenković uzeti pet, a odbaciti tri zastupnika srpske nacionalne manjine. Analitičar koji savjetuje Centar kaže – sve je riješeno.

“Oni se mogu rastat na tri frakcije ukoliko to HDZ-u treba, odnosno Andreju Plenkoviću i točno onako kako treba. Tako da ja procjenjujem da je ovo samo jedan igrokaz u kojem Andrej Plenković dobiva osamdeset plus tri zastupnika. Osamdeset će biti javno, međutim neće biti nikakvih promjena u ponašanju prema SDSS-u”, rekao je stručnjak Ivica Relković.

Promjena će biti to što stranka koja je u prošlom sazivu imala potpredsjednicu Vlade više neće imati predstavnika za ovim stolom. No, to će sve biti u dogovoru s Pupovcem, smatra SDP-ov europarlamentarac Predrag Fred Matić.

“Sve za vlast. Prividno će se odreći SDSS-a dok ne sažvače i ne ispljune DP, a a poslije će se, dobra mi je usporedba ili prispodoba što bi rekao Šeks vratit će se Milorad s hiljadu momaka. Opće je poznato da sve u životu ima cijenu i ja ni najmanje ne sumnjam da će SDSS debelo naplatiti ovo što im se sada radi, jedno trenutno poniženje, a za par mjeseci poniženja uvijek postoji cifra koja će ublažiti sve duševne boli”, rekao je Predrag Fred Matić.

I dok većina političkih aktera misli da je dogovor o sastavljanju Vlade već pao, Most ne odustaje od antikorupcijske većine. Čovjek koji je čak dva puta bio u koaliciji s HDZ-om kaže – dok Penava ne potpiše ugovor s Plenkovićem, nije gotovo.

“Ja ne mislim da je pucanj u prazno dok god se nije sklopila takva koalicija. A ako se sklopi koalicija između HDZ-a i DP-a, onda je DP sebi pucao u noge iz razloga što će u roku od godine dana biti ispljunuti ili će morati pristati na takve nemoralne kompromise da oni neće više postojati”, rekao je Božo Petrov iz Mosta.

Dobro raspoloženje i Plenkovića i DP-ovog vodstva sugerira da se nitko ne boji prestanka postojanja. No, dok predsjednik stranke i njegov zamjenik pregovaraju s premijerom, neki članovi DP-a nastavljaju žestoku retoriku kojom Plenkovića nazivaju globalistom kojeg se HDZ treba riješiti.

“Stranka ne može biti taoc jednog čovjeka. Sada je to puno, puno aktuelnije nego kada je on to govorio. Ja sam prije nekoliko godina pisao nekoliko članaka predlažući nekim ljudima uključujući i gospodina Karla Resslera da kaže tu čarobnu, da se pojavi netko na nekom skupu HDZ-a, a zna se na kojem to treba biti i da izgovori tu rečenicu. Međutim, dotle je išla neutralizacija mnogih čestitih ljudi u HDZ-u da se nitko ne usudi reći tu rečenicu iako mnogi u privatnom razgovoru to očituju”, rekao je Josip Jurčević iz DP-a.

Iz DP-a zasad nema reakcija na jučerašnje komentare njihovog člana. Dok je Jurčević to izgovarao, oni su održavali neformalni sastanak s čovjekom koji ih je prije svega pola godine optuživao na poticanje na terorizam.

“Iz Domovinskog pokreta, čiji je član predsjedništva gospodin Markuš, koji je jedini došao na zadnje ročište gospodina Čehulića koji je osuđen zbog prijetnji premijeru, a vezano za slučaj Bezuk, ovdje terorističkog napada 2020. Drago mi je da gospodin Markuš i dalje podržava gospodina Čehulića kao što je indoktrinirao gospodina Bezuka. Vidim da je predsjedništvo DP-a podržalo ljude koji su osuđeni na kaznu zatvora”, kazao je premijer Andrej Plenković.

Tada je premijer kritizirao medije da nedovoljno pišu o toj presudi. Uoči sastanka u utorak na kojem bi se, prema neslužbenim izvorima, mogao sklopiti dogovor o koaliciji HDZ-a i DP-a, na tu je vijest čini se zaboravio i sam premijer.

