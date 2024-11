Ministarstvo pravosuđa: Internet stranice pale zbog tehničkih problema

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Tijekom nadogradnje sustava Centra dijeljenih usluga došlo je do tehničkih problema koji su otklonjeni u petak ujutro oko 7,30 sati, izvijestili su iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije povodom medijskih napisa o padu stranica Vlade, ministarstava i e-Građana.

Nastavno na medijske upite i vijesti o padu stranica Vlade, ministarstava i sustava e-Građani, obavještavamo Vas da je tijekom nadogradnje sustava Centra dijeljenih usluga, koji je uključivao nadogradnju F5 uređaja, u vremenu od četvrtka do petka između 22 do 4 sata, došlo do tehničkih problema koji su uspješno otklonjeni danas ujutro oko 7,30 sati, navode u priopćenju.

Svi sustavi normalno rade i nema nikakvih prijavljenih problema.

Svaka nadogradnja sustava je u cilju jačanja sigurnosti i kvalitete usluga za što brži i kvalitetniji razvoj digitalnog društva, poručuju iz resornog ministarstva.

