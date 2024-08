Solin se oprašta od preminulog pomorca: Jadrolinijini brodovi sirenama odali počast

Podijeli :

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Solin se oprašta od Marka Topića, pomorca koji je s dvojicom kolega tragično izgubio život u padu rampe trajekta "Lastovo" u Malom Lošinju u nedjelju dok javnost i dalje čeka odgovore na pitanja kako se to dogodilo i - tko je odgovoran?

U nesreći su još smrtno stradali Boško Kostović i Denis Šarić, koji će biti pokopani sutra. U vrijeme njihova posljednjeg ispraćaja, svi brodovi Jadrolinijine flote diljem obale sirenom će im odati počast.

U vrijeme posljednjeg ispraćaja Marka Topića, svi Jadrolinijini brodovi diljem obale sirenama su odali počast, a tako će biti i tijekom sutrašnjih pogreba, prenosi HRT.

Preživjeli sudionici nesreće zbrinuti su u riječkoj bolnici. Njihovo stanje, poručuje ministar zdravstva, je stabilno:

“Ono što je važno da su pod nadzorom i da se poduzimaju sve one mjere koje su potrebne u smislu stabilizacije njihovog zdravstvenog stanja, kazao je Vili Beroš, ministar zdravstva.”

Milanović: Nama trebaju naši brodovi

Predsjednik Zoran Milanović, koji je baš kao i ministar zdravstva na Hvaru, poručje da je Hrvatska u vrijeme dok je on bio premijer svoje brodove kupovala od hrvatskih brodogradilišta. O samoj nesreći nije želio previše govoriti.

“Tko je kriv nek se vidi i odluči. Tko će ili neće snositi političku odgovornost , neću reći ne tiče me se, ali o tome neću govoriti.

Međutim činjenica je da su zadnja 4 broda za Jadroliniju sagrađena prije 10 godina. Nama trebaju naši brodovi koji će se graditi u našim brodogradilištima, ne rabljeni strani brodovi. Posebno ne to. Niti novi strani brodovi. To kažem s rizikom i svjestan da će me netko optužiti za protekcionizam, ali moj je posao da budem protektivan i sebičan, kazao je Milanović.

