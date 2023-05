Istraživanje: Surfanje internetom starije građane čuva od demencije

Podijeli :

Liječnici tvrde da umjerena upotreba interneta u starijoj životnoj dobi može održati kognitivne funkcije i pomoći u sprečavanju razvoja demencije.

Rezultati istraživanja znanstvenika sa Sveučilišta New York objavljeni su u stručnome časopisu Journal of the American Geriatrics Society.

Oni su ustanovili da je redovita upotreba interneta “povezana s otprilike upola manjim rizikom od razvoja demencije u usporedbi sa sporadičnom upotrebom“.

Poveznica postoji “neovisno o stupnju obrazovanja, rasnoj ili etničkoj pripadnosti, spolu i generaciji ispitanika.”

“Online angažman može pridonijeti razvoju i održavanju kognitivnih rezervi, što posljedično može kompenzirati proces starenja mozga i smanjiti rizik od razvoja demencije”, rekla je jedna od autorica studije, Virginia W. Chang.

Koristeći podatke iz Studije o zdravlju i umirovljenju (HRS), višegodišnjeg istraživanja o američkim odraslim osobama, Chang i njezini kolege su u razdoblju od gotovo osam godina pratili 18.154 osobe u dobi od 50 do 64,9 godina koje nisu patile od demencije.

Otkrili su da je u tom razdoblju kod 4,68 posto ispitanika dijagnosticirana demencija.

“Redovita i umjerena upotreba interneta u kasnoj odrasloj dobi tijekom duljeg razdoblja povezana je s odgođenim kognitivnim oštećenjima”, pokazali su rezultati studije koja se temelji na odgovorima sudionika istraživanja o njihovu korištenju interneta.

No ako ste pomislili da bi starije osobe ili bilo koja dobna skupina mogla bolje iskoristiti svoje vrijeme umjesto da surfa bespućima interneta, čitajući besmislice koje objavljuje većina društvenih medija ili otvara sumnjive e-mailove, u istraživanju se i o tomu vodilo računa.

“Bez sumnje, potrebno je prikupiti dodatne dokaze o mogućim štetnim učincima prekomjerne upotrebe interneta”, upozorio je tim s NYU-a, podsjećajući da ostala ranije provedena istraživanja ukazuju na to da da je, uglavnom u mlađih ovisnika o internetu uočena “pojava smanjenih verbalnih vještina, smanjena koncentracija i oštećenje sive i bijele tvari u mozgu”.

