“U poljoprivredi ne treba izmišljati toplu vodu. Dovoljno je otići van, vidjeti kako se radi i to tu preseliti”

Podijeli :

Poljoprivredni konzultant Ivan Malić bio je gost N1 Studija uživo gdje je pričao o budućnosti hrvatske poljoprivrede.

“Stalno pričamo o problemima, ali oni se ne rješavaju. Proizvodimo oko četiri milijarde eura primarne poljoprivredne proizvodnje godišnje, što je u rangu s 1990. godinom. Lani smo uvezli oko dvije milijarde eura hrane. Ta proizvodnja lagano raste, ali samodostatnost nam je sve lošija”, rekao je Malić o budućnosti hrvatske poljoprivrede.

Što se događa s hrvatskom poljoprivredom? “Vode se veliki ratovi oko jedne stvari i ima jako puno nereda”

Dodao je i da je jedan od ključnih problema naše poljoprivrede produktivnost.

“Tu smo u odnosu na prosječnog Europljanina 10 puta manje produktivni”, dodao je.

Nedostaje li u Hrvatskoj velikih igrača?

Malić je komentirao i nedostaje li nam velikih igrača koji bi mogli povući kooperante.

“U Hrvatskoj postoje veliki igrači, ali taj sustav nije dobro izbalansiran. Mi imamo veliki problem s prehrambenom industrijom koja je u 90-im poprilično devastirana. Veliki funkcioniraju prema svojim interesima”, kaže Malić.

Rekao je i kako naši poljoprivrednici imaju tipičan hrvatski problem.

“Mi se nismo spremni mijenjati. Mi bismo da nam probleme riješi netko drugi. To je taj problem. Nitko ne priča o tome što ja mogu napraviti da se promijenim i da nisam u toj zamci. Ima ljudi koji to vide i koji mijenjaju svoje navike i okreću se povrću. Na povrću mogu zaraditi bitno više, postaju konkurentniji i to je jedan lanac koji ide.

“Moja poruke je da se treba mijenjati, da treba istraživati, putovati. U poljoprivredi je sve već otkriveno. Ne moramo tu izmišljati toplu vodu. Dovoljno je otići u Nizozemsku, Francusku, Italiju i vidjeti kako oni to rade i to tu preseliti”, smatra Malić.

Savjet stočarima

Malić je komentirao i problem stočara i svinjogojstva.

“Stočarstvo je jako teška industrija. Europa je puna stočarstva. Vrlo često su tu neke skrivene potpore. Jako je teško biti konkurentan. Svima koji se u Hrvatskoj bave stočarstvom treba skinuti kapu”, zaključio je Malić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Liječnici upozoravaju: Ako imate ove zdravstvene probleme, lubenicu izbjegavajte u širokom luku Najveći mediteranski otok pretvara se u pustinju: “Suša bez presedana”