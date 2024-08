Plenković komentirao Milanovića i slučaj Black Hawk: “Da se radi o nekome iz HDZ-a…”

Podijeli :

Nakon obilaska Špancirfesta predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije iz Varaždina.

“Ovo je prigoda da predstavimo našeg kandidata za predsjednika RH, Primorca. Mislim da su rekacije ljudi i podrška koju dobiva sjajni”, poručio je Plenković.

“Vjerujemo da će Hrvatska dobiti predsjednika koji poštuje Ustav i respektira vladavinu prava”, dodao je.

Porez na nekretnine

Osvrnuo se i na današnji sastanak parlamentarne većine, navodeći da će ključne teme kojima će se Vlada baviti strategija stambene politike i novi krug porezne reforme.

“Rekli smo uoči izbora da će se akcent s oprezivanja rada prebaciti na oporezvianje imovine. Hrvatska je u situaciji da vidimo rast cijena kvadrata. Želimo našim politikama stvoriti preduvjete da najam postane priuštiv i da kupovna cijena stana bude priuštivija”, najavio je Plenković.

“Imamo previše praznih stanova koji se ne koriste i cijene su visoke i mi kao Vlada moramo mjerama naše politike stvarati preduvjete da rješavamo to pitanje”, dodao je.

Izbori u DP-u

Osvrnuo se i na situaciju u DP-u. “Što se tiče podrške Vladi, u kontaktu sam i s Penavom, on je predsjednik stranke, razgovarao sam i s Radićem. Obojica su decidirani i čvrsti u podršci u radu Vlade, to je za nas najbitnije, a u njihove unutarnje procese nitko iz HDZ-a se nije miješao niti će se miješati.”

Ured predsjednika: Sigurnjaci odlučuju o prijevozu Milanovića i o curenju podataka obavijestili su SOA-u MUP nije kontaktirao VSOA-u i zatražio provođenje izvida o tome tko daje informacije medijima

Slučaj Black Hawk

Komentirao je i slučaj Black Hawk. Podsjetimo, Ured predsjednika RH za N1 potvrdio je kako su ljudi iz MUP-ove Uprave za posebne poslove sigurnosti prijavili SOA-i opravdane sumnje da su u javnost iz MORH-a na nezakonit način pušteni klasificirani podaci o rutama, vremenu i načinima prijevoza predsjednika Republike Zorana Milanovića.

“Vozeći se do Varaždina vidio sam bizarno priopćenje Ureda PRH-a na koji način odlučuje kako putuje po Hrvatskoj. Od ljudi koji su zaduženi za moju sigurnost nijednom još nisam čuo ‘ajmo helikopterom negdje’. To priopćenje kojim se ruga cijeloj hrvatskoj javnosti koje se zbiva trenutno, a još gori ovaj kut koji se nastoji nametnuti – kako to da netko nešto pita; da je obrnuto vjerojatno bi njegovi drugari iz SDP-a kao poznatni prijavljivači Povjerenstvu za sukob interesa jedno 76 prijava Povjerenstvu poslali ili bi Povjerenstvo samoinicijativno na temelju medijskih natpisa već otvorilo neki predmet. Da se radi o nekome iz HDZ-a garantiram da bi to bio scenarij”, tvrdi Plenković.

“Black Hawk-ovi nisu taksiji, on nije jedina štićena osoba, ne znam nikog drugog tko koristi helikoptere. Ured PRH-a se ruga javnosti kad kaže da mu netko savjetuje kako da putuje”, dodao je.

