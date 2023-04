Milanović ogovorio Plenkoviću: Mi koji nismo pljačkali nemamo novaca za opijate

Podijeli :

Predsjednik Republike danas je posjetio Križevce, gdje je obišao novu Zvjezdarnicu te posjetio Razvojni centar i tehnološki park Križevci. Sudjelovao je i na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Križevaca povodom obilježavanja Dana Križevaca, a u izjavi za medije prvo je komentirao prozivke premijera Andreja Plenkovića, a potom i na prozivke Milorada Dodika zbog njegovog posjeta Derventi.

Upitan za komentar izjave Milorada Dodika u kojima je spomenuo i njega, Milanović je rekao da se prvo želi osvrnuti na teme koje su važnije “od kokošinjskih, čaršijskih”.

“Prije nekoliko dana je na jedan krajnje pokvaren način proganjana šefica USKOK-a, prije toga je glavna državna odvjetnica, koja je trenutno obnaša i dužnost glavnog državnog autolimara, proganjala i svog prethodnika Jelenića. Htjela ga je izbaciti iz sustava pa je ta nakana propala. Nešto je jako trulo u tom sustavu. Ako se međusobno oni tako odnose jedni prema drugima, smještaju jedni drugima, a posebno glavna i odgovorna osoba, onda možete misliti kako sustav funkcionira u provođenju svoje ustavne i zakonske zadaće, a to je progon počinitelja kaznenih djela”, rekao je Milanović.

Potom je rekao da je ta tema zaboravljena nakon dva, tri dana, a Plenković se ponovno hvata “nekakve prčvarnice u Slavonskoj, gdje su neki ljudi zalazili”.

“Spominje Dragana Kovačevića koji je optužen od DORH-a nakon dvije godine kilavljenja i premijer, koji glavnu državnu odvjetnicu mota kao gibanicu oko lakta, komentira slučaj Dragana Kovačevića, svog prijatelja, a mog znanca. To je sediranje, uspavljivanje svih nas, da otupimo i da to ide tako i postane normalno. Kada nekog prozivam ja, nastojim dati što više argumenata i spreman sam razgovarati o njihovoj validnosti”, dodao je Milanović.

Rekao je i da Plenković Kovačevića “proganja kao vrag grešnu dušu”.

Ponovno se obrušio i na HRT poručivši da je javna televizija postala privatna prćija HDZ-a.

“Kao što je ‘Handžar medij’ odmah iz pera Zlate Hrvoj Šipek skrojio sudbinu Vanji Marušić objavom lažnih podataka od prvog do zadnjeg slova, ovog puta ulogu preuzima Yutel televizija i cijeli dan objavljuje priopćenje Janafa. Prvo nam kažu da se Kovačević oglasio na pljuvačinu Andreja Plenkovića. Yutel, čim je izašlo priopćenje Janafa koje s konkretnim slučajem nikakve veze nema, objavljuje Kovačevićeve izjavu reduciranu na nekoliko rečenica, a priopćenje Janafa na cijeloj stranici”, kazao je Milanović.

Ponovno se potom osvrnuo na Plenkovićevu prozivku zbog toga što je i on bio u klubu optuženog Kovačevića pa odgovorio:

“Pola Plenkovićeve Vlade se vucaralo u Slavonskoj. U kući obješenog, a to si ti i tvoja Vlada, ne spominji konopac.”

Odgovorio je i na Plenkovićevo ponovno spominjanje njegovog šmrkanja.

“Kad drugome govoriš da je nekulturan i primitivan, možemo govoriti i tome. Tko je primitivac? Tko se prije par godina išao tući u Hrvatskom saboru. Govorim li ja ljudima da su smeće ili HDZ-ovci? Bavim li se tuđim zdravstvenim manama? Da, ako je u funkciji priče i ako su lažne, kao anemija. Bolesnog bi uvijek poštivao, ali nekog tko se preko veze izvukao iz JNA i sad priča o hrvatstvu. Imam problema s alergijom, da, to Plenković komentira. Ako misli na opijate, moram ga podsjetiti da su to opijati kojima se koriste HDZ-ovci. To su skupi opijati, mi koji nismo pljačkali nemamo novaca za to.”

Dodikova prijetnja ujedinjenja RS i Srbije

Ovog vikenda ponovno su iz BiH stizale poruke o odcjepljenju Republike Srpske i pripajanju Srbiji. Na pitanje trebaju li zabrinuti poruke od Vučića i Dodika, Milanović je odgovorio “i da i ne”.

“Da, jer to nije realno i neće tako biti. Nije odgovorno ljudima stvarati iluziju i podgrijavati želju. BiH je tu i ostat će takva kakva je. Ne zabrinjava jer je to potpuno nerealno. Uz čiju pomoć će se to dogoditi? Rusije? Moj prijateljski savjet braći Srbima, dajte ljudi, dođite sebi. Nema pomoći od Rusije, niste nikada ni imali. Bugari su imali koristi jer su ih oslobodili od Turaka, vas nisu. Kako mislite sad se odcijepiti iz BiH. Konstantno ide ta prijetnja kad god se Dodiku učini da mu negdje pušta voda”, obrazložio je Milanović.

Poruka Vučiću

Milanović je kazao i da ne vidi problem da srpski predsjednik, “koji ima bogatu povijest tumaranja po Hrvatskoj i svakakvih priča po Glini” dođe u Jasenovac.

“Ali evo, želite doći gospodine predsjedniče Srbije u Jasenovac, gdje je jučer bio cijeli državni vrh, evo ja ću vam biti domaćin”, rekao je Milanović pa dodao:

“Bilo bi lijepo da posjeti i Ovčaru gdje su puno prije Dervente smaknute stotine ljudi.”

