Oporbeni zastupnici više vjeruju Financial Timesu, nego premijeru i Hanfi

Financial Times je objavio da je hrvatska Vlada vršila pritisak na Allianz da mirovinski fondovi zamijene Sberbank u Fortenovi. Premijer Plenković poručuje da je to na rubu fantastike. Fortenova je danas objavila da je propao još jedan pokušaj šeika Alketbija da zaustavi procese u Fortenova grupi. Je li do sastanka članova Vlade i Allianza uopće došlo i što je u pozadini priče o odustajanju AZ fonda od otkupa udjela?

Premijer Andrej Plenković odbacuje navode Financial Timesa da je Vlada radila pritisak na Allianz nakon što se taj fond povukao iz transakcije vrijedne 500 milijuna eura. Mirovinski fondovi trebali su prošle jeseni kupiti udio Sberbanke u Fortenovi.

“Najedanput zadnji tren kažu da neće i to je sve. Da li ih je netko prisiljavao, dal ih je netko ucjenjivao, pritiskao, to stvarno je na rubu fantastike, ne bih rekao znanstvene, nego popularnog nastojanja da se izmisli nekakav problem”, kaže Andrej Plenković.

Inicijativa za kupnju udjela u Fortenovi došla je od strane mirovinskih fondova, tvrde i Plenković i ministar Butković. Potpredsjednik vlade za gospodarstvo nije očito znao ni za sastanak Gorana Grlića Radmana u Alianzu koji je tamo otišao zajedno s veleposlanikom Bakotom.

Ministar Oleg Butković tvrdi da se sastanak nikad nije ni dogodio. “Ne, ja za taj sastanak ne znam. Mi smo u Vladi imali nekoliko sastanaka na koje je bila pozvana uprava Forte nove. Bio je sastanak s mirovinskim fondovima koji su oni tražili da dođu u Vladu..ja sam, al nikakav sastanak s veleposlanikom u bilo kakvog predstavnika njemačkoj nije se dogodio nikad.”

No Plenković ne negira sastanak i pojašnjava da je normalno da hrvatski diplomatski predstavnici idu pitati o čemu se radi.

“Razlika između provjeravanja informacije i propitkivanja odluke i pritiska, razlika između neba i zemlje”, tvrdi predsjednik vlade, a na pitanje jesu li diplomatski predstavnici dobili odgovor, kaže da jesu. “Dobili su odgovarajući odgovor, pitajte AZ fond”, kaže Plenković.

Iz AZ fonda odgovaraju da ne smiju ništa komentirati.

“S obzirom da je redovni nadzor HANFA-e, koji među ostalim obuhvaća i investicijski proces, a samim time i potencijalno ulaganje u Fortenovu, još uvijek u tijeku, sukladno primjenjivim zakonskim odredbama, za vrijeme trajanja nadzora, ne smijemo komentirati bilo koji dio poslovanja koji obuhvaća nadzor.“

Plenković odbacuje i navode kako je upravo Vlada naručila nadzor Hanfe kao sredstvo pritiska jer je Hanfa neovisno tijelo. Evo i njihovog odgovora.

“Hanfa je nad mirovinskim društvom Allianz ZB pokrenula redovni neposredni nadzor, u sklopu kojeg se provjerava i proces donošenja investicijskih odluka, u skladu sa unaprijed definiranim planom nadzora i regulatornim ovlastima Hanfe. Hanfa je u svojim nadzornim aktivnostima samostalna i neovisna te ih provodi u svrhu očuvanja stabilnosti financijskog sustava i provjeru zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, te u provođenju svojih nadzornih aktivnosti nije pod utjecajem Vlade Republike Hrvatske.”

A oporbeni zastupnici, očito više vjeruju Financial Timesu, nego premijeru i Hanfi.

SDP-ov Arsen Bauk kaže da očekuje od premijera da FT proglasi ljevičarima. “Ja očekujem od premijera da ove iz FT proglasi ljevičarima i nekome tko je protiv Vlade i ne razumije njihove uspijehe”.

Mostov Nino Raspudić da su Mostovci dobili informaciju da je Hrvatska dobila prosvjednu notu od Njemačke po tom pitanju. “Plenkovića pozicija na zapadu je ozbiljno narušena”, tvrdi Mostovac.

A Ivanu Kekin brine to što ispada da Plenković utječe na nezavisne regulatore. “Ono što najviše zabrinjava iz te priče je činjenica da ako je to točno ispada da Andrej Plenković utječe na nezavisne regulatore koji reguliraju financijsko tržište u Hrvatskoj”, kaže zastupnica stranke Možemo!

Fortenova treba u prodaju, ali za sada nema zainteresiranih investitora. U rujnu dospjeva obveznica od milijardu eura koju treba refinancirati. Do tada treba pronaći novac odnosno novog vlasnika.

