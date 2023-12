Izvanredna sjednica: Sabor izglasao povjerenje novom ministru Damiru Habijanu

Hrvoje Zekanović je iskoristio vrijeme za napad na Most ustvrdivši da se u porukama neprestano spominje inicijal G.

"Poruke u kojima se govori o tajanstvenom G. Pokušao sam brendirati ovu aferu kao aferu G, mediji su je nazvali soft mreža. Ovo je afera Grmoja. Za one koji ne razumiju - lik u ministarstvu izvlači lovu u dogovoru s Grmojom. Lik iz ministarstva plaća medije da rade protiv Vlade. Sve to zna Grmoja, a ovaj lik, Pernar dva, Raspudić, i on to zna. Neće više u Petom danu, neće više kinticu stavljati u đepić, nema toga više. Radi se o stranci Most koja proziva sve za afere, a sama je najdublje moguće uronjena u aferu G", rekao je.