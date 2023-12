Mostovka na Odboru: “Habijan brzo trči, mogao bi biti ministar prometa, zdrav je, može biti ministar zdravstva…”

Vesna Vučemilović također je tražila stanku i upozorila na to da Hrvatska zaostaje u gospodarenju otpadom i energetici.

"Neću ponavljati, 30. ministar, umalo nam Vlada liči na protočni bojler. Činjenica je da premijer ima pravo imenovati i smjenjivati ministre kako hoće. Uz dužno poštovanje, kad pogledam Habijanov životopis, moram iskazati dvojbu koliko je on kompetentan za to ministarstvo. To ministarstvo će očito i dalje voditi dva nezamjenjiva državna tajnika. Jedan je SDSS-ov Mile Horvat, a drugi voli mijenjati kapute, Ivo Milatić, nezamjenjivi državni tajnik za energetiku... Ministri se mijenjaju, a državni tajnici ostaju i kroje sve. Habijan tamo odlazi tek toliko da se to mjesto popuni, što mu kao vrijednom zastupniku u njegovoj političkoj karijeri nije trebalo", rekla je.