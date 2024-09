Jadrolinija se oglasila o trajektu Mljet: “Sigurnost putnika niti u jednom trenutku nije bila ugrožena”

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Na upit N1 televizije o tome koji je razlog pada rampe trajekta Mljet dok je uplovljavao u luku u Supetru i kada je posljednji put provjeravana tehnička ispravnost istog trajekta, Jadrolinija je odgovorila kako imaju rekordnu turističku sezonu te da je njihova flota plovila tehnički ispravna.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

“Jadrolinija ove godine bilježi rekordnu sezonu, a zaposlenici, naročito pomorci, unatoč nezapamćenoj tragediji na Malom Lošinju, svoj posao obavljaju profesionalno, savjesno i odgovorno. Kompanija je stabilna, a promet se, i na vrhuncu razdoblja maksimalnog opterećenja, odvija redovito bez većih poteškoća. Flota Jadrolinije danas broji 57 brodova što našu kompaniju ubraja među deset najvećih svjetskih putničkih brodara koji se bave obalnim linijskim pomorskim prijevozom. Godišnje prevezemo 12 milijuna putnika i 3,5 milijuna vozila te dnevno u vrhuncu sezone izvršimo više od 600 isplovljavanja. Također, u 2023. godini izvršili smo više od 33 tisuće linija, te uveli još 4 tisuće dodatnih linija zbog gužvi i 600 dodatnih linija za opasni teret, što čini preko 150 tisuća uplovljavanja brodova u luke.

Sustavom se upravlja odgovorno i poštuju se sve procedure vezane za upravljanje sigurnošću te ostali interni akti. Jadrolinija, osim prijevoza putnika, realizira sav promet prema i s hrvatskih otoka, uključujući prijevoz otpada, hrane, građevinskog materijala, goriva, asfalta, te sudjelujemo u hitnim prijevozima unesrećenih ili spašavanju na moru brodica i putnika. To dokazuje da je Jadrolinija dio strateške prometne infrastrukture prema hrvatskim otocima.

Milanović prozvao šefa Jadrolinije i premijera: Hitno moraju objasniti što se događa

Jadrolinija danas broji 2000 zaposlenika, od čega je 1500 pomoraca i 500 djelatnika u podršci. Podsjećamo kako je Uprava potpisala Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce nakon punih 29 godina. Od 2018. do danas bruto plaća pomoraca povećana je za 60%, a djelatnicima na kopnu za 30%. Prije toga plaće nisu rasle 10 godina. U tijeku su pregovori za potpisivanje kolektivnog ugovora za kopno. Također, nakon 11 investicija tijekom pandemije i energetske krize, u realizaciji je investicija u ukupno pet novih brzih brodova čime će se potpuno obnoviti naša brzobrodska flota.

Razlozi tragedije na Lastovu se utvrđuju, no odgovorno tvrdimo da se ova nesreća ne može povezati s kvarom rampe na trajektu Mljet, gdje je riječ o puknuću čelik čela, a što je potvrdio i sam zapovjednik broda. Vezano za navedeno, naručeno je vještačenje rampi i sajle (čelik čela) kako bismo čim prije detektirali zbog čega dolazi do ovog problema te kako bi se ovakvi događaji izbjegli u budućnosti. Sajle su promijenjene i kvar je saniran u roku od 12 sati, a bitno je spomenuti da sigurnost putnika niti u jednom trenutku nije bila ugrožena niti je došlo do prodora mora u garažu broda. Svakako moramo istaknuti i da niti jedan zapovjednik Jadrolinije ne bi donio odluku o isplovljavanju svjestan da postoji bilo kakav značajan sigurnosni problem. Također, brod Mljet je, osim internih pregleda i procedura, prošao pregled Lučke kapetanije u srpnju ove godine, te pregled Hrvatskog registra brodova 2023. godine.

Zaključno, svi brodovi Jadrolinije imaju sve potrebne certifikate i svjedodžbe, tehnički su ispravni i njihovo se održavanje provodi u skladu s godišnjim planom tehničkog održavanja. Jadrolinija je najveći hrvatski brodar sa stoljetnom tradicijom i uz brojne izazove koje nosi poslovanje, svakodnevno izvršava odgovornu zadaću. Još jednom želimo istaknuti da svojim putnicima osiguravamo sigurnu i pouzdanu vezu s otocima, te apeliramo da se Jadroliniju ne koristi u političke svrhe i da se njome te njenim strateškim značajem i trudom ne politizira, a čemu svakodnevno svjedočimo”, naveli su u odgovoru.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.