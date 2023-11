Jaki pljuskovi i danas, moguće poplave, evo gdje se mogu očekivati oluje

Podijeli :

Matko Begovic/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Veliki ciklonalni vrtlog nad Sjevernim morem sporo se popunjava i pomiče prema srednjoj i sjevernoj Europi. Mlazna struja prelazi Atlantik i obilazi ciklonalni vrtlog s južne strane te prolazi južnije od Alpa donoseći velike količine vlažnog i nestabilnog zraka s Atlantika.

Nad Genovskim zaljevom razvila se plitka ciklona, a s njom povezana frontalna zona putuje prema istoku uz obilne oborine i jak jugozapadni vjetar.

Danas će naše krajeve prelaziti nestabilna zračna masa u obliku hladne fronte. Vrijeme će veći dio dana biti oblačno s kišom. Izraženijih pljuskova i grmljavine bit će na Jadranu i u zaobalju. Poslijepodne sa zapada postupan prestanak oborine uz djelomično razvedravanje.

Vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadnjak koji će u gorju i na Jadranu dosezati i olujnu jačinu. Navečer odmicanjem fronte prema zapadu, a vjetar u slabljenju.

Zbog pada tlaka zraka, južnog vjetra i plime moguće je lokalno plavljenje obala. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 22 °C.

Treba spomenuti i da je Državni hidrometeorološki zavod za nedjelju izdao narančasto upozorenje za cijeli jug zemlje.

Vrijeme u ponedjeljak

Sutra, u ponedjeljak, pretežno sunčano uz promjenljivu naoblaku. Nestabilan zrak će se i dalje zadržavati nad našim krajevima pa je na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguća uz povećanu naoblaku i slaba kiša.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 6 do 11 s mjestimičnom maglom uz tokove rijeka i kotline i doline unutrašnjosti. Na Jadranu najniže temperature od 12 do 16. Vjetrovito uz umjeren, a u gorju i na Jadranu i pojačan jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura i dalje iznad prosjeka za doba godine od 17 do 21 °C, na otocima i do 23.

Vrijeme u utorak

U utorak ponovno promjena vremena uz novu kišnu epizodu koja će trajati do srijede navečer, a od četvrtka prognoziramo stabilizaciju vremena uz dulja sunčana razdoblja.

U unutrašnjosti će jutra biti obilježena jutarnjim jesenskim maglama. Temperature zraka u manjem padu, ali i dalje za dva do tri stupnja više od prosjeka za studeni.

