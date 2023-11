Bliski susreti na nebu: Kineski i ruski vojni avioni testiraju sposobnost američkih lovaca

Podijeli :

Američki dužnosnici navode kao primjer nekoliko opasnih incidenata od početka ove godine do sada. U ožujku je, naprimjer, zapovjedništvo američkih snaga u Europi reklo da su ruski zrakoplovi ometali američki dron MQ-9 iznad Crnog mora, sudarivši se s njim, zbog čega su ga operateri namjerno srušili u more.

U srpnju je Središnje zapovjedništvo SAD-a izvijestilo o nekoliko slučajeva ‘nesigurnog i neprofesionalnog ponašanja’ ruskih zrakoplova vezanog uz američke dronove i zrakoplove iznad Sirije, a sredinom listopada Pentagon je objavio fotografije i videozapise onoga što je nazvao ‘prisilnim i rizičnim’ susretima američkih s kineskim zrakoplovima u prethodne dvije godine, piše The Business Insider.

Priroda i učestalost tih interakcija nešto je novo, kaže Mark Kelly, general koji nadzire organiziranje, obuku i opremanje jedinica američkih zračnih snaga kao šef Zračnog borbenog zapovjedništva.

“Prije pet godina nismo imali toliko rutinskih susreta naših lovaca s kineskim lovcima tijekom vježbi. Nismo imali (…) susrete s ruskim lovcima tjedno, ako ne i dnevno, iznad Sirije”, rekao je Kelly na konferenciji sredinom rujna.

“Postoji nekoliko razloga zbog kojih se to događa. Jedan je taj što žele uvježbavati svoje snage u susretima protiv najboljih na svijetu, a to im je dostupno”, dodao je Kelly. “Drugi razlog je to da na neki način u konstruktu temeljenom na pravilima nakon Drugog svjetskog rata vide izazov. A treći je da se osjećaju prilično samouvjereno i smatraju da se mogu natjecati u ovoj areni”, kazao je.

Ovi bliski susreti dolaze u vrijeme sukoba u Ukrajini, najvećem kopnenom ratu u regiji od Drugog svjetskog rata, a on je potaknuo promjene u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. SAD i Kina su također angažirani u sve većem geopolitičkom natjecanju čije je žarište u zapadnom Pacifiku, gdje SAD i njegovi saveznici djeluju blizu kineske vojske, brzo razvijane i po veličini i prema sposobnostima.

Kelly i drugi dužnosnici zračnih snaga kažu da SAD još uvijek ima prednost u zrakoplovnoj tehnologiji i pilotskom iskustvu, ali tvrde da se ta prednost smanjuje, posebice jer američke zračne snage od 1947. imaju najmanji broj zrakoplova, ali i sve više starih letjelica. Avioni i oružje koje imaju omogućili su im postizanje zračne nadmoći u nedavnim sukobima, uključujući nevidljivi lovac F-22 i raketu zrak-zrak AIM-120, ali oni također stare, a Kelly je rekao da su Rusija i Kina primijetile to.

‘Sve te sposobnosti – naši senzori, naše oružje, naše platforme – značajno su poboljšane i više modernizirane nego što su bile prije četvrt stoljeća. Ali dođe vrijeme u kojem se i iz njih istisnu zadnje kapi borbene sposobnosti’, poručio je.

Rusija i Kina su posljednjih desetljeća mnogo uložile u svoje zračne snage. Rusija je uglavnom ostala neokrznuta u Ukrajini, ali to što je pokazala izazvalo je sumnje u sposobnosti njezinih snaga. Kinesko zrakoplovstvo i mornarica sada raspolažu trećom najvećom zrakoplovnom flotom na svijetu, uključujući 1900 borbenih zrakoplova. Kelly je rekao da obje zemlje žele testirati svoje zrakoplove i pilote protiv SAD-a.

‘Žele znati: ‘Hej, na kojoj udaljenosti otkriti nosač s avionima F-22, F-35, F-15E i F-16, a kad mu se približim, na kojoj udaljenosti me mogu detektirati”, rekao je Kelly, dodajući da i Rusi i Kinezi nastoje iskoristiti ono što se smatra nedostacima SAD-a. “Oni kažu: ‘Hej, znaš što? Nemaju ni kapacitet ni prednost u sposobnosti koju su imali prije 30 godina. Možda je vrijeme da ih testiramo”, dodaje.

General pukovnik Alexus Grynkewich, zapovjednik američkih zračnih snaga na Bliskom istoku, rekao je u lipnju da se čini kako Rusija djeluje agresivnije u Siriji da bi kompenzirala to što mora premjestiti dio snaga iz te zemlje kako bi podržala rat u Ukrajini, ali čini se da su ruski piloti ipak reducirali takvo ponašanje.

“I dalje nastavljaju presretati naše MQ-9, ali rekao bih da smo vidjeli neke povoljne promjene u ponašanju prošlog mjeseca i da ipak dolazi do deeskalacije”, rekao je Grynkewich novinarima početkom listopada, dodajući da je moguće da je došlo do promjene zbog toga što je SAD javno objavilo ono što rade Rusi, ali i zbog zahtjeva s kojima se ruska vojska suočava drugdje.

“Ne mogu govoriti o tome kakva je njihova računica, ali mogu govoriti o korelacijama koje smo vidjeli. Vidjeli smo nakon što smo objavili neka njihova nečuvenija ponašanja da je došlo do promjene. Također mislim da se u Rusiji trenutno mnogo toga događa”, dodao je Grynkewich.

No, dok je u slučaju Rusije došlo do nekih promjena, kako kažu američki dužnosnici, na bolje, ponašanje Kineza ostalo je isto, prenosi tportal.

Tjedan dana nakon što su američki dužnosnici 17. listopada objavili deklasificirane slike kineskih presretanja, američka indopacifička komanda izvijestila je o ‘nesigurnom presretanju’ američkog bombardera B-52, koje je izveo kineski borbeni zrakoplov iznad Južnog kineskog mora, zbog čega je došlo i do ‘opasnosti od sudara’.

Američki dužnosnici kažu da su takvi susreti postali rizičniji nakon odbijanja Kine da se uključi u razgovore dviju vojski. Mnogi od tih komunikacijskih kanala zamrznuti su nakon posjeta predsjednice Zastupničkog doma Nancy Pelosi Tajvanu u kolovozu 2022., a američki dužnosnici kažu da je zbog nedostatka komunikacije vjerojatnije da bi moglo doći i do eskalacije, odnosno do mogućnosti da se dogodi neka nesreća.

Nazočnost američkih obrambenih dužnosnika na službenoj sigurnosnoj konferenciji u Pekingu ovog tjedna i nedavni sastanci na visokoj razini, uključujući onaj koji se očekuje ovaj mjesec između predsjednika Joea Bidena i kineskog čelnika Xi Jinpinga, sugeriraju da se komunikacijski kanali ponovno otvaraju, ali Kina se i dalje protivi američkim vojnim operacijama u zapadnom Pacifiku, što znači da će se napeti susreti najvjerojatnije nastaviti.

“Presretanja se događaju svaki dan diljem svijeta”, rekao je admiral John Aquilino, šef Indopacifičkog zapovjedništva, nakon što su objavljene fotografije o tome. “Velika većina toga odvija se sigurno i bez incidenata te nema razloga da presretanja s kineskim zrakoplovima u indopacifičkoj regiji budu drugačija”, poručio je.

