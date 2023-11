Uobičajene pogreške koje zimi mogu povećati krvni tlak

Podijeli :

Pexels

Visoki krvni tlak ili hipertenzija je stanje u kojem je sila pritiska krvi na stijenke arterije prevelika. Često ga se naziva 'tihim ubojicom' jer može godinama ostati neprimijećen dok tiho oštećuje vaše srce, krvne žile i druge vitalne organe.

Dok na hipertenziju mogu utjecati genetika i dob, stil života igra značajnu ulogu u njenom razvoju i liječenju.

Ako svaki dan jedete ovu namirnicu, možete smanjiti rizik od ‘tihog ubojice’ Kako brinuti o imunitetu tijekom hladnijih mjeseci? S ovih 5 stvari počnite već danas Koje čajeve trebate piti za snižavanje krvnog tlaka?

Iznenađujuće, zimska sezona može povećati rizik od hipertenzije zbog nekoliko uobičajenih pogrešaka u načinu života.

Čitajte dalje kako biste saznali više o ovim uobičajenim pogreškama i radite li neku od njih.

1) Nedostatak fizičke aktivnosti

Zimi mnogi ljudi postaju manje aktivni. Niže temperature i kraći dani mogu vas potaknuti da preskočite vježbanje i odrijemate ispod pokrivača.

Koliko god to privremeno bilo utješno, nedostatak tjelovježbe i sjedilački način života mogu dovesti do debljanja, povećanog stresa i smanjene kardiovaskularne sposobnosti, a sve to doprinosi povišenom krvnom tlaku.

Održavanje dosljedne rutine vježbanja, čak i tijekom zime, ključno je za upravljanje hipertenzijom. Vježbajte u zatvorenom ili se upišite u teretanu kako biste ostali predani tjelesnoj aktivnosti čak iu hladnijim mjesecima.

2) Prejedanje

Zima je sinonim za ukusnu hranu, često bogatu šećerom, soli i kalorijama. Bilo da se radi o halvama ili vrućoj čokoladi, konzumacija zimi često raste, piše indiatimes.com.

Također, uobičajeni međuobroci, uključujući konzerviranu juhu, čips, pizzu i smrznuta jela, mogu dovesti do povećanog unosa natrija i debljanja. Pretjerana konzumacija soli poznati je čimbenik rizika za hipertenziju, jer može uzrokovati zadržavanje vode u tijelu, povećavajući krvni tlak. Pazite da uglavnom jedete domaću hranu, kontrolirajte porcije i jedite puno voća i povrća.

3) Nedovoljno pijenje vode

Uobičajeno je pogrešno mišljenje da je dehidracija prvenstveno problem tijekom vrućih ljetnih mjeseci. Međutim, zimi ljudi možda neće osjećati toliko žeđ i, posljedično, piti manje vode.

Dehidracija može uzrokovati porast krvnog tlaka jer tijelo pokušava sačuvati vodu sužavanjem krvnih žila. Kako biste ostali pravilno hidrirani zimi, bitno je nastaviti redovito piti vodu, čak i ako ne osjećate žeđ kao ljeti. Topli napitci poput biljnih čajeva i tople vode također mogu pomoći u održavanju odgovarajuće razine hidratacije.

4) Povećani stres

Zimska sezona može donijeti dodatni stres zbog priprema za blagdane, praznike, obiteljskih okupljanja i briga vezanih uz vremenske prilike.

Stres je poznati okidač za hipertenziju, jer aktivira tjelesnu reakciju “bori se ili bježi”, što dovodi do povećanja krvnog tlaka. Prakticiranje tehnika upravljanja stresom, poput meditacije, joge i vježbi dubokog disanja, može biti osobito korisno tijekom zime za održavanje krvnog tlaka unutar zdravog raspona.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

“Licemjerno je da se “slavonsku sirotinju” kažnjava radi ustaškog uzvika, a prominentnog glazbenika ne” Ako imate ovaj broj u datumu rođenja, čeka vas velika sreća u studenom