Jakovina objasnio zašto je srpska komemoracija u Prijedoru problematična

Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao obljetnicu Oluje.

Jakovina je upitan hoće li se u Kninu pojaviti i predstavnici SDSS-a. “Ako se i pojave kao što se Boris Milošević pojavio gledat će se na koju rečenicu plješće, na koju ne plješće, gdje gleda i kako. Mi smo od svakog nacionalnog događaja napravili hijerarhiju od kojih neki misle da na to imaju apsolutno pravo, drugi se promatraju pod polu-razumjevanje i oni treći koji se promatraju pod lupom. No kako je došlo do koalicije između naizgled lijevog SDSS-a i desnog HDZ dobili smo puno više komemoriranja na različitim mjestima, no nemamo sintezu i proslavu koja će Hrvatsku okrenuti prema budućnosti”, rekao je.

“Mogao bih biti ironičan i reći da nismo drugačiji nego što su bili Hrvati nakon Prvog svjetskog rata gdje danas nemamo obilježena mjesta stradanjima. Drugi svjetski rat je slična priča gdje govorimo o zaokruženim brojevima. I sad imamo 28 godina i nitko ne može reći da neki ozbiljnim državnim projektom ne bi moglo doći do ozbiljnih optužnica. Odgovor se nikada neće saznati, odnosno možda će se saznati kada ti krivci više ne budu živi”, dodao je.

“Ta politika korespondira sa susjednom politikom koja sada radi komemoraciju u Prijedoru koji je sam prošao brojne muke i to je poruka BiH. Odabir Prijedora je problematičan. To nije drugačija poruka nego što čujemo iz politike RS-a prema Srebrenici. Brojne komemoracije služe za držanje napetosti”, smatra Jakovina.

“Ako želite budućnost sutradan, Srbiju i BiH u EU-u, vi na pitanja prošlosti morate odgovoriti na jedan način koji će umiriti”, rekao je.

