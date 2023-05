Jesmo li u opasnosti da izgubimo svoje poslove zbog umjetne inteligencije?

Podijeli :

United Media

Kako se umjetna inteligencija brzo razvija, postavljaju se pitanja o budućnosti rada, procesa i etike. Vidimo umjetnu inteligenciju u filmovima i književnosti, ali njezina prisutnost u našem svakodnevnom životu postaje sve opipljivija. Kakav će utjecaj imati i što će zamijeniti ili promijeniti?

Na Adria Summitu, renomirani stručnjaci u ovom području otvoreno su se suočili s tim pitanjima tijekom osam panel rasprava. Od utjecaja AI na naše živote do budućnosti kriptovaluta, fintecha i Web 3.0, summit je istražio sve ključne teme unutar digitalnog ekosustava. Rasprave su rasvijetlile snagu umjetne inteligencije i kako nam može pomoći da pojednostavimo zadatke i povećamo učinkovitost. No, najvažniji zaključak je da moramo prihvatiti AI i njegov potencijal te biti spremni učiti i prilagođavati se. Pitanje koje nam svima pada na pamet kada se spomene umjetna inteligencija jest: Hoću li izgubiti posao?

“Nećete izgubiti posao zbog AI, osim ako niste spremni učiti. Umjetna inteligencija može vam pomoći da skratite vrijeme za zadatke koji vam trenutno oduzimaju puno vremena, ali samo ako ste spremni razvijati se”, kaže Ivanka Novaković, glavna direktorica ljudskih resursa u Delta Holdingu.

“Samo potražite na internetu koliko ljudi je izgubilo posao u trenutku kada su konji zamijenjeni automobilima, koliko tisuća radnih mjesta je nestalo i koliko je milijuna radnih mjesta nastalo. Dakle, ljudi će izgubiti posao zbog umjetne inteligencije, ali 30 puta više poslova nastat će upravo zbog umjetne inteligencije”, zaključio je Dejan Cvetković, CTO Microsoft Development centra u Srbiji. “Ne želim da budete opušteni. Želim da razumijete snagu umjetne inteligencije i prihvatite je, jer svi vidimo njene rezultate, posebno u posljednjih nekoliko mjeseci”, dodao je.

“Sada smo na fazi u kojoj učimo kako komunicirati s strojevima, a oni komuniciraju s nama. Do jučer, ako ste željeli da stroj nešto učini za vas, morali ste napisati kod na nekom programskom jeziku, dok danas svatko može imati interakciju sa strojem…” naglašava Milan Gospic, direktor Microsofta u Srbiji.

“Budite spremni učiti i prikupljati što više relevantnih podataka o umjetnoj inteligenciji jer je to stvarno tema budućnosti”, zaključuje Gospic na kraju.

Adria Summit, održan od 3. do 7. svibnja, okupio je gotovo 400 entuzijasta poslovnih tehnologija iz desetak različitih zemalja. Konferencija je ove godine uključivala seriju od osam panel diskusija koje istražuju teme poput utjecaja umjetne inteligencije na naše svakodnevne živote, zrelosti kriptovaluta i uspona fintecha i Web 3. Priznati stručnjaci iz područja podijelili su svoje uvide, pružajući nam uvid u to kako bi budućnost interneta i elektroničkog poslovanja mogla izgledati. Od najsuvremenijih inovacija do najnovijih trendova u digitalnom ekosustavu, Adria Summit je sve obuhvatio!

