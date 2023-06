Podijeli :

Regionalna klimatsko-energetska agencije sjeverozapadne Hrvatske REGEA proslavila je 15. rođendan. Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević javila se uživo u Dnevnik s konferencije REGEA-e gdje je razgovarala s prvim čovjekom agencije i savjetnikom predsjednika Milanovića, Julijem Domcem.

“15 godina je dosta vremena. Počeli smo skromno s malim objektima, područnim školama, obiteljskim kućama… Kroz 15 godina priča je rasla. Nakon ovih 500 milijuna eura ja očekujem u ovoj i idućoj novih 500 milijuna. Danas investicije u energetsku učinkovitost, čistu energiju, prilagodbu klimatskim promjenama, više nisu egzotika već mainstream ulaganje”.

Komentirao je i djelovanje Hrvatske vlade po pitanju obnovljive energije: “Mi smo nažalost dosta već propustili. Živimo na staroj slavi da su naši djedovi gradili hidroelektrane i to je razlog relativno visokog udjela obnovljivih izvora energije. Zadnjih sedam godina imali smo zastoj zbog nedostatne regulative. Čekamo zakosnki okvir i priču koja će biti bolje posložena u smislu i cijene energije kako bi građani mogli investirati. Puno još slagalica u tom sustavu nedostaje i nama treba ozbiljno razumijevanje da su energetski projekti duži od bilo kojeg političkog mandata i važniji od većine drugih stvari koje jedna vlada mora napraviti”.

Hrvatska među vodećim zemljama u EU po energiji iz obnovljivih izvora Solarna energija iz svemira kao spas: Radonić otkrio detalje o slanju na Zemlju

“Čekamo ključnu uredbu već 500 dana, ali fali nam jedan sustavni širi pogled. Onog dana kada budemo imali projekata u Dalmaciji i obalnom području, shvatit ćemo da cijelo to područje visi na jednom dalekovodu i doći će do uskog grla jer nećemo moći velike objekte prikopčati. Energetiku treba razmišljati puno šire. Pustili smo da poltika kadrovira u energetskim tvrtkama i na taj način uspori investicije. Kad nema znanja, a poltiičko kadroviranje često podrazumijeva da nema znanja, nema vizije ni ambicije jer se ljudi boje raditi velike sikorake, onda dolazi do kašnjenja i manjka kapaciteta. Hrvatska se može suočiti sa situacijom da za nekoliko godina neće imati dovoljno energije”.

Postoje i dobri primjeri: “Brojne županije, izrazito Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Karlovačka županija, brojni gradovi izrazito prednjače i uzimaju stvari u svoje ruke, poduzimaju investicije. Mi u Gradu Zagrebu projektiramo i dodajemo megavate i uvezujemo te projekte u novi koncept virtualnih elektrana. Naše županije stoje uz bok najboljima u Europi”.

Sljedeći strateški projekti su: Stadion Kranjčevićeva, paromlin, Lisinski – bit će dekarbonizirani, imat će obnovljive izvore energije, bit će energetski nadstandard. To postaje nova praksa u ovom dijelu Hrvatske i REGEA tim će se za to pobrinuti, kaže Domac za N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.