Zdravstveni djelatnici idu štrajk, dopredsjednica sindikata otkrila kolike su im plaće: “To je u konačnici neto”

Sada je službeno - od ponedjeljka kreće štrajk u zdravstvu. Sindikat Zajedno koji okuplja oko četiri tisuće radnika, uglavnom laboranata, radiologa i vozača saniteta od veljače traže očitovanje na svoje zahtjeve. Ministar Beroš poručuje da je spreman na razgovore, no čini se da je zakasnio.

Djelatnici saniteta, radiolozi, laboranti i medicinske sestre – od ponedjeljka su u štrajku.

Zgrada kliničkog bolničkog centra od ponedjeljka će tako primati samo hitne slučajeve. Sveukupno 24 bolničke ustanove odazvale su se na štrajk. Što se tiče sanitetskog prijevoza – čak 13 županija se također odazvalo štrajku.

“Za ovaj štrajk nisu krivi zdravstveni djelatnici, nego je kriva isključivo Vlada RH, odnosno resorno Ministarstvo koje nema sluha za naše probleme, upite i dopise koje im šaljemo od veljače, odnosno od trenutka kada smo dobili uredbu o koeficijentima na stol”, kaže Sanda Alić, dopredsjednica sindikata Zajedno.

“Naša osnovica je 947 eura”

Poručuju kako je uredba puna nelogičnosti te da je 20 posto povećanja bruto osnovice jedino na što će 4,000 sindikalista pristati.

“Naša osnovica je sada 947 eura bruto. To mnogi ne znaju. To je u konačnici neto ono što naši djelatnici dobiju, to je 700 eura. Dakle to povećanje bruto je nekakvih 180 eura. Dakle nije to neka nenormalna cifra”, govori Sandra.

Vozači saniteta, koji su novom uredbom dobili povećanje neto plaće do 50 eura od ponedjeljka također neće voziti.

“Sanitetski prijevoz je prijevoz koji obuhvaća najveći broj prijevoza bolesnih ljudi, teško pokretnih, nepokretnih i onih koji se ne mogu samosta kretati. Tu je ogromni broj prijevoza koje mi vršimo. Meni je žao hrvatskih građana koji će trebati našu pomoć, koji će biti zakinuti za te prijevoze, ali jednostavno mi izbora nismo imali”, kaže Vladimir Markuš, voditelj odjela sanitata sindikata Zajedno.

Izbora nisu imali ni radiolozi. Traže uvrštavanje dodatka na postojeći koeficijent zbog njihove izloženost zračenju.

“To su uređaji visoke energije. Ima kolega koji rade u operacijskim salama koji moraju nositi olovne pregače koje su teške 20 kg. Postoji nuklearna medicina gdje ljudi svojim rukama diraju radioaktivne tvari”, govori Adrijana Lukačević, radiološki tehnolog.

Podrška građana

Iza zdravstvenih djelatnika, kao i uvijek stoje građani.

“Ma neka štrajkaju i treba da štrajku jer zdravstvo je u krizi totalnoj”, kaže Josip iz Zagreba.

“Očito moraju tako, jer ih ovi ovi naši pametni gore ne slušaju”, rekla je Marica iz Zagreba.

“Apsolutna podrška. Traži se riješenje da se nađe, tu će nešto Vlada napraviti da svi budu zadovoljni, ali normalno da sam uz njih, bez njih ne možemo”, govori Zvonimir iz Zagreba.

“Ja ih podržavam oni rade, to je jedan najbitniji posao, posao s najvećom svrhom, to kada spašavaš živote – nema bitnijeg od toga”, kaže Petra iz Zagreba.

Sada, barem do idućeg tjedna, najvažniji ipak postaje ishod – hoće li se konačno pronaći dogovor ministarstva i zdravstvenih djelatnika.

