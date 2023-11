Kakav je rejting stranaka i političara u studenom? Ovo su rezultati novog CRO Demoskopa

Podijeli :

Jurica Galoic/PIXSELL

RTL u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno donosi CRO Demoskop za studeni.

Kako stoje stranke?

Pobjednik za nove izbore bio bi isti. Još od izbora 2020. HDZ je zadržao prvu poziciju. Vladajuću stranku bira nešto više od četvrtine ispitanika (studeni 25,3 posto – listopad 25,6 posto) uz blagi pad u odnosu na listopad. Drugi izbor i dalje je SDP (studeni 15,2 posto – listopad 15,6 posto) dok je MOŽEMO! treći (studeni 11,0 posto – listopad 11,4 posto). U teoriji ove dvije lijeve opcije imaju isto kao HDZ, ali ovdje je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica.

Plenković: “Banožić je i dalje zabrinjavajuće. Predložit ćemo Saboru novog ministra obrane” Ahmetović: Plenković je već na početku aktualca bio u teškom knockdownu

Od suprotstavljanja Vladi, svog plana i programa za Vukovar profitirao je Domovinski pokret (studeni 8,4 posto – listopad 7,5 posto) preskočio je MOST (studeni 7,4 posto – listopad 8,2 posto). Uz pad MOST je na petom mjestu, a svi ostali su daleko, ispod 2 posto, pokazuju rezultati istraživanja Promocije plus za RTL.

Centar (studeni 1,8 posto – listopad 1,7 posto), Radnička fronta (studeni 1,7 posto – listopad 1,8 posto). Fokus (studeni 1,4 posto – listopad 1,0 posto), HSS (studeni 1,3 posto – listopad 1,4 posto), HNS (studeni 1,2 posto – listopad 1,1 posto), a onda i Socijaldemokrati (studeni 1,1 posto – listopad 1,2 posto) koji su s HSS-om i laburistima u savezu “Naša Hrvatska”.

Na tek 1 posto su IDS (studeni 1,0 posto – listopad 0,9 posto), Hrvatski suverenisti (studeni 1,0 posto – listopad 0,9 posto), a svi ostali su i ispod toga. Prostora za pridobivanje birača ima jer neodlučni birači (studeni 16,7 – listopad 16,5 posto) jer su druga “snaga” u državi.

Penava se probio na treće mjesto najpozitivnijih

Na ljestvici najpozitivnijih političara prvo mjesto drži predsjednik Milanović (studeni 18,2 posto – listopad 17,4 posto), ovo je njegov najbolji rejting u zadnjih godinu dana, a za vratom mu puše premijer Plenković (studeni 15,4 posto – listopad 15,0 posto) koji je također povećao pozitivni doživljaj od listopada. Na treće se mjesto probio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (studeni 4,1 posto – listopad 2,0 posto). Ovo je njegov najbolji rejting na ovoj ljestvici do sada.

Slijedi gradonačelnik Zagreba (studeni 3,2 posto – listopad 3,1 posto), pa njegova stranačka kolegica koja želi biti premijerka (studeni 3,0 posto – listopad 4,2 posto), onda i Dalija Orešković (studeni 1,7 posto – listopad 1,4 posto) pa SDP-ov kandidat za premijera (studeni 1,6 posto – listopad 1,9 posto).

U top deset su još: Karolina Vidović Krišto (studeni 1,3 posto – listopad 1,4 posto), Biljana Borzan (studeni 1,3 posto – listopad 1,1 posto) i Božo Petrov (studeni 1,0 posto – listopad 1,3 posto). Nitko ostaje na tronu (studeni 22,3 posto – listopad 24,2 posto) jer ga i u studenom bira najviše ispitanika!

Plenković uvjerljivo na čelu najnegativnijih

Nitko se ne želi naći na ljestvici najnegativaca, ali neprestižno prvo mjesto drži premijer Plenković (studeni 30,5 posto – listopad 30,3 posto), bira ga više od 30 posto ispitanika. Drugi je predsjednik Milanović (studeni 10,8 posto – listopad 13,1 posto) kojeg znatno rjeđe negativno ocjenjujete. Evo i šefa diplomacije koji se, očito zbog košarice u pokušaju poljupca njemačkoj kolegici, ovoga mjeseca našao na trećem mjestu (studeni 4,5 posto – listopad 4,1 posto).

Milanović o Radmanovom poljupcu kolegici: Što bi rekli u Srbiji – pokušao je da je startuje Što je Penava htio spornim plakatom? “Kasni za ostatkom oporbe, a HDZ-u bi mogao zatrebati nakon izbora”

Skočio je na pozitivnoj, a još više na ovoj negativnoj ljestvici, pa je Ivan Penava četvrti izbor (studeni 4,0 posto – listopad 0,5 posto). Raste negativan doživljaj i Miloradu Pupovcu (studeni 2,8 posto – listopad 2,2 posto) i Tomislavu Tomaševiću (studeni 2,2 posto – listopad 1,4 posto).

Slijede: Peđa Grbin (studeni 1,5 posto – listopad 2,1 posto), onda Ivan Pernar (studeni 1,1 posto – listopad 0,8 posto), Hrvoje Zekanović (studeni 1,1 posto – listopad 2,4 posto) pa predsjednik Sabora (studeni 1,0 posto – listopad 1,7 posto). Da su negativni svi stav je gotovo 15 posto građana (studeni 14, 8 posto – listopad 13,1 posto).

Trojka za Pantovčak, a Saboru i Vladi…

Imamo i ocjene za Ured predsjednika (studeni 2,89 – listopad 2,85), Vladu (studeni 2,23 – listopad 2,25) i Sabor (studeni 2,09 – listopad 2,11). Ponovno trojka i dvije dvojke. Pantovčak najbolje ocjenjuju birači SDP-a, najlošije HDZ-a. Očekivano: za ocjenu Vlade je obrnuto.

Nismo optimistični

Optimizma ima kod manje od petine građana (studeni 18,2 posto – listopad 18,5 posto). Istodobno: gotovo 70 posto poručuje kako misli da država ide u lošem smjeru (studeni 69,0 posto – listopad 67,3 posto). Uoči superizborne godine najviše je optimizma među biračima HDZ-a no i među njima je optimistično tek nešto više od polovine.

NAPOMENA: Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija Plus na uzorku od 1300 ispitanika, od 6.- 9. studenog. Standardna greška uzorka je +/- 2,7 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tri znaka Zodijaka koji će imati sreće s novcem u ovom mjesecu Sudski vještak za promet otkrio što je Banožiću spasilo život: “Imao je sreće…”