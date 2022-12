Kakav uspjeh za Perišića, samo su Messi i Mbappe bolji!

Ivan Perišić zabio je za izjednačenje Hrvatske protiv Japana.

Perišić je tako sudjelovao u ukupno 10 golova u 14 utakmica na Svjetskim prvenstvima. Upisao je šest golova i četiri asistencije.

Otkako je debitirao za hrvatsku reprezentaciju, samo su Lionel Messi i Kylian Mbappe uspješniji.

Messi je upisao 8 golova i 4 asistencije u 12 nastupa, a francuska zvijezda 9 golova uz 2 asistencije na 11 nastupa.

