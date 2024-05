Kako će Turudić pronaći sve ljude koji trenutno nedostaju da bi DORH bio učinkovitiji?

Podijeli :

Damir Spehar/PIXSELL

Prema službenom Izvješću o radu za 2023. u sustavu DORH-a nedostaje gotovo četvrtina kadra. Sasvim precizno, 22 posto državnoodvjetničkih mjesta ostalo je do 31. prosinca prošle godine nepopunjeno. To je, kako stoji u Izvješću, 171 zamjenik u državnom odvjetništvu. Popunjeno je 607 radnih mjesta, odnosno 78 posto.

Istaknula je to dojučerašnja glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek u svom posljednjem izvješću o radu, a tog problema svjestan je i novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji će danas Iodržati konferenciju za medije povodom stupanja na dužnost glavnog državnog odvjetnika.

Odlasci zbog preopterećenosti

Puhovski: Turudić je čovjek koji je došao glave i onima s kojima je bio dobar

On je u svom programu tijekom natječaja za čelnu poziciju u DORH-u naveo kako su posebni problemi s nedostatnim brojem zamjenika razvidni u najvećem Općinskom državnom odvjetništvu u državi. To je Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu gdje je, kako je napisao, od sistematiziranih oko 80 zamjenika efektivno radi nešto više od trećine tog broja.

Ostala mjesta su, prema Turudićevim tvrdnjama, ili nepopunjena ili su zamjenici upućeni na rad u druga tijela. Zbog takve nepopunjenosti, primjećuje Turudić, postojeći zamjenici Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu su preopterećeni i znatan broj njih upravo radi tog razloga odlazi iz državnog odvjetništva.

Nedostaje i pravosudnih službenika

U Izvješću o radu DORH-a u 2023., što ga je potpisala Zlata Hrvoj Šipek, ističe se i kako nedostaje službenika i namještenika.

I državni odvjetnici odbili Vladu, traže garancije!

U državnim odvjetništvima 2023. bila su zaposlena 1.252 službenika i namještenika, od čega 211 državnoodvjetničkih savjetnika i stručnih suradnika. Broj službenika je, navodi se, povećan je za 21 zaposlenika u odnosu na godinu ranije.

Zaposleno je tek 18 vježbenika, što, kako je navela Zlata Hrvoj Šipek, nije ni približno zadovoljavajuće.

Mogu li se povećati plaće?

Plaće su, istaknula je Hrvoj Šipek, još uvijek preniske. Bilo je to na kraju 2023., a u međuvremenu je došlo do određenih povećanja. No, nezadovoljstvo je još uvijek golemo.

“Ostaje kao apsolutni prioritet podizanje plaća i priznanje prava na druga materijalna primanja državnoodvjetničkim dužnosnicima, ali i službenicima i namještenicima jer su stotine tisuće kuna potrošene na oglase na koje se nitko nije javio ili je odustao prije nego što je postupak dovršen”, smatra Hrvoj Šipek.

Turudić želi žurno ekipiranje

Što Zlata Hrvoj Šipek ostavlja Turudiću? Ovo je njezino posljednje izvješće o radu DORH-a

Turudić je, također svjestan problema, te je na sjednici saborskog Odbora za pravosuđe, izlažući svoj program i odgovarajući u siječnju ove godine na pitanja zastupnika, izjavio da je potrebno “žurno ekipiranje, koliko je to moguće”. A, on osobno drži da je to doista moguće, iako ne navodi više detalja.

Doduše, napominje kako nije bilo natječaja za popunu radnih mjesta iako su bila osigurana sredstva od strane Ministarstva pravosuđa. Najavio je da će on to napraviti.

Inače, natječaje za popunu državnoodvjetničkih pozicija raspisuje Državnoodvjetničko vijeće kojeg vodi Željka Mostečak, aktualna obnašateljica dužnosti ravnateljice USKOK-a.

Ništa ne ide bez Vlade RH

“Nemam lijeka koji će brzo izliječiti sve bolesti DORH-a. Da bi se ostvarili rezultati treba podrška Vlade, logistika Ministarstva pravosuđa odnosno materijalni uvjeti i kvalitetniji zakoni”, kazao je tijekom rasprave na Odboru Turudić.

Spomenuo je kako je potrebno zaposliti vježbenike jer je, kako on vjeruje, to značajan kadrovski bazen iz kojeg bi se regrutirali novi državni odvjetnici. To je u svom zadnjem izvještaju spomenula i Zlata Hrvoj Šipek. Hoće li ih uspjeti zaposliti?

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.